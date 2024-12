Google Pixel 8, con la super offerta di Natale costa la metà

Fonte foto: Google

Il Google Pixel 8 non è solo uno smartphone ma rappresenta uno dei punti di riferimento per il settore mobile, grazie alla perfetta integrazione con l’ecosistema di Big G e a buona parte della migliore tecnologia del colosso di Mountain View.

In questo caso, ad esempio, parliamo di un top di gamma di precedente generazione ma ancora in grado di garantire prestazioni elevate in qualsiasi situazione, dalla produttività fino ad arrivare all’intrattenimento e un sistema di sicurezza all’avanguardia.

Grazie alle esclusive offerte su Amazon, questo smartphone è disponibile a meno di 480 euro, cioè quasi a metà prezzo, uno sconto davvero eccezionale che rende molto più semplice l’acquisto di un device di fascia alta con la consapevolezza di avere tra le mani un prodotto che rimarrà efficiente ancora per molti anni.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8: scheda tecnica

Il Google Pixel 8 ha uno schermo un OLED da 6,2 pollici, con una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit. Sul display un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Google Tensor G3 affiancato da un chip di sicurezza Titan M2. In questa specifica offerta ci sono anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere a bordo: un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera anteriore è da 10,5 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 4.575 mAh con ricarica via cavo da 24 W e ricarica wireless da 20 W. Il sistema operativo è Android 14 con sette anni di aggiornamenti per il sistema operativo e altri sette anni per la sicurezza.

Importante ricordare, infine, che i device della serie Pixel rappresentano la massima espressione della tecnologia mobile di Google, sono perfettamente integrati all’interno di tutto l’ecosistema di Big G e, naturalmente, destinati a ricevere in anteprima tutte le funzioni (incluse quelle basate sull’intelligenza artificiale) sviluppate dal colosso di Mountain View.

Google Pixel 8: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 8, di listino, costa 799 euro, ma grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a 479 euro (-40%, -320 euro) uno sconto davvero irripetibile che rende molto più semplice l’acquisto di questo ottimo top di gamma di precedente generazione.

