Google Pixel 8, ancora un ottimo prezzo grazie alle offerte su Amazon

Fonte foto: Google

I Google Pixel sono smartphone molto interessanti che, oltre ad essere dei veri e propri top di gamma, permettono agli utenti anche di avere accesso anticipato alle novità proposte da Google, inclusi gli aggiornamenti di sistema di Android.

Questo, sommato alla perfetta integrazione con tutto l’ecosistema di applicazioni e servizi di Big G, fa dei Pixel degli smartphone potenti ed estremamente versatili che possono accompagnare l’utente in qualsiasi situazione dalla produttività fino ad arrivare all’intrattenimento.

Vista questa premessa, però, è chiaro che non si tratta di device dal prezzo accessibile e questo potrebbe scoraggiare gli utenti che, magari, sono in cerca di una soluzione più economica.

Per fortuna, però, grazie alle offerte su Amazon acquistare il proprio smartphone Google è un po’ più semplice e gli utenti possono portare a casa l’ottimo Pixel 8 a un prezzo davvero irripetibile, che scende sotto i 550 euro.

Non si tratta, ovviamente, del modello più recente, ma anche questo device di precedente generazione è a tutti gli effetti un dispositivo di fascia alta che, ancora oggi, è più che in grado di competere con tutti gli smartphone sul mercato, garantendo ottime performance in ogni situazione e tutte le nuove funzioni di Google basate sull’AI.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8: scheda tecnica

Lo schermo del Google Pixel 8 è un OLED che misura 6,2 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. Per proteggerlo da urti accidentali e graffi un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore a bordo è un Google Tensor G3 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, non espandibile, affiancato da un chip di sicurezza Titan M2.

Le fotocamere in dotazione comprendono un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria è da 4.575 mAh con ricarica via cavo da 24 W e ricarica wireless da 20 W. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti sia per il sistema operativo che per la sicurezza.

Google Pixel 8: l’offerta su Amazon

Di solito, per portare a casa un Google Pixel 8 bisogna spendere 799 euro, ma grazie alle offerte su Amazon, si scende a 549 euro (-31%, -250 euro) uno sconto più che interessante che aiuta gli utenti ad acquistare un ottimo top di gamma a un prezzo da non sottovalutare.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB