Nell’ecosistema di device a marchio Google, l’attuale punto di riferimento è rappresentato dai Google Pixel 9, smartphone top di gamma che, oltre a una scheda tecnica di altissimo livello, permettono agli utenti di accedere a tutte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Google Gemini.

Si tratta, naturalmente, di un device che esprime al meglio le potenzialità del colosso della tecnologia e che, oltretutto, garantiscono anche l’accesso anticipato a tutte le novità dell’azienda di Mountain View, a partire dall’ultima versione di Android, non ancora disponibile per tutti i device.

Con le offerte del Black Friday di Amazon, portare a casa questo telefono non è mai stato così semplice e con uno sconto di più di 200 euro si arriva tranquillamente al minimo storico. Un’occasione a lungo attesa dagli amanti della tecnologia e che non può assolutamente essere ignorata.

Google Pixel 9 – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 12/128 GB

Google Pixel 9, scheda tecnica

Lo schermo del Google Pixel 9 è un Actua display che misura 6,3 pollici, ha una risoluzione 2.424×1.080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione del device un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Google Tensor G4 coadiuvato da un chip di sicurezza Titan M2 con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Sfruttando le potenzialità di questo chip, il dispositivo permette agli utenti di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Gemini Nano, come Pixel Studio, un generatore di immagini AI, Screenshot, che permette di utilizzare funzioni avanzate per salvare, organizzare e gestire le informazioni, Cerchia e Cerca, Chiamata Nitida che migliora l’audio durante le chiamate, Note di Chiamata che riepiloga e trascrive le telefonate e molto altro.

Per quanto riguarda le fotocamere ci sono un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 48 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Tornano anche qui diverse opzioni AI per migliorare la qualità delle foto come: Aggiungimi, per aggiungere soggetti alle foto di gruppo; l’ormai ben noto Magic Editor, la suite per l’editing di foto, Inquadratura automatica e molto altro.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 4.700 mAh con ricarica via cavo da 27 W, ricarica wireless da 15 W e la funzione Extreme Battery Saver che consente al device di analizzare l’utilizzo del device da parte dell’utente per ottimizzare in modo intelligente l’autonomia. Il sistema operativo è Android 15 con 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

Infine, il Google Pixle 9 è certificato IP68 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Google Pixel 9: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Google Pixel 9 è necessario spendere 899 euro. Grazie alle offerte per il Black Friday, Amazon propone questo ottimo smartphone a 689,95 euro (-15%, -209,05 euro) uno sconto davvero irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

