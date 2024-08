Google Pixel 9, il nuovo smartphone di Big G è già in offerta su Amazon

Fonte foto: Google

Google ha presentato ufficialmente i nuovi Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL.

Si tratta, chiaramente, di smartphone di fascia alta che oltre ad essere completamente integrati in tutto l’ecosistema di app e funzionalità di Big G, permettono agli utenti di accedere a molte caratteristiche esclusive, come Google Gemini Live, ad esempio, e molte altre opzioni basate sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View.

Dal Meteo AI, fino ad arrivare alla generazione di immagini con Pixel Studio, senza dimenticare la suite di funzionalità AI per la fotocamera e quelle per l’editing delle immagini. Insomma, la serie Pixel 9 rappresenta l’attuale punto di riferimento delle tecnologie offerte da Big G e non stupiscono, dunque, prezzi di listino non proprio contenuti.

Per fortuna, però, su Amazon le occasioni non mancano e questi smartphone possono già essere acquistati a prezzi d’occasione.

Google Pixel 9, scheda tecnica e prezzo

Google Pixel 9 ha un Actua display da 6,3 pollici, con risoluzione 2.424×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Google Tensor G4 affiancato da un chip di sicurezza Titan M2 affiancati in questa versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un ultra-grandangolare da 48 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC e le varie tecnologie per la per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica via cavo da 27 W, ricarica wireless da 15 W e la funzione Extreme Battery Saver che consente al device di gestire in modo intelligente l’autonomia.

Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza. Infine, è presente la certificazione IP68 che attesta la resistenza del Google Piexl 9 alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Il prezzo di listino di questo device è di 999 euro ma con l’offerta Amazon per le prossime ore si scende a 899 euro (-10%, -100 euro).

Google Pixel 9 – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 12/256 GB

Google Pixel 9 Pro e Pro XL, scheda tecnica e prezzo

Google Pixel 9 Pro ha un Super Actua Display che misura 6,3 pollici, con risoluzione 1.280x 2.856 pixel, refresh rate variabile a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco.

Il Google Pixel 9 Pro XL, invece, ha un Super Actua Display da 6,8 pollici con risoluzione 1.344×2.992 pixel, frequenza di aggiornamento sempre a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Presente anche stavolta su tutti e due i modelli un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è di nuovo un Google Tensor G4 affiancato dal chip Titan M2. Stavolta, con 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Il comparto fotografico oltre al sensore principale da 50 MP con OIS e EIS e al sensore ultra-grandangolare da 48 MP già visti sul modello base comprende anche un teleobiettivo con zoom ottico 5x da 48 MP sempre con OIS e EIS. La fotocamera frontale sale a 42 MP.

Identiche alla versione base le connessioni con il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione. Su questo modello, però, trova posto anche l’Ultra Wide Band.

Sulla versione Pro la batteria è da 4.7000 mAh con ricarica via cavo da 27 W e ricarica wireless a 21 W. Per il Pro XL, invece, si sale a 5.060 mAh con ricarica via cavo da 37 W e ricarica wireless da 23 W. Torna anche stavolta l’Extreme Battery Saver.

Il sistema operativo è sempre Android 14 con 7 anni di aggiornamenti. Infine entrambi i modelli hanno la certificazione IP68.

Il prezzo di listino del modello Pro parte da 1.099 euro mentre per il Pro XL bisogna spendere 1.199 euro per la versione da 128 GB. Anche stavolta, però, risparmiare è possibile e con le offerte Amazon sono già attivi diversi sconti.

Google Pixel 9 Pro – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 16/256 GB

Google Pixel 9 Pro – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 16/512 GB

Google Pixel 9 Pro XL – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 16/256 GB

Google Pixel 9 Pro XL – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 16/512 GB

Google Pixel 9 Pro XL – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 16 GB/1 TB GB