Google Pixel 9 Pro, su Amazon è il top di gamma da comprare oggi

Nel panorama degli smartphone di fascia alta, il Google Pixel 9 Pro rappresenta l’opzione perfetta che coniuga prestazioni eccellenti, un design raffinato e un’ottima user experience, ideale per chi già utilizza le app dell’ecosistema di Big G e vuole un prodotto ancora più integrato all’interno dei servizi del colosso di Moutain View.

Questo modello riprende tutte le specifiche tecniche del Pixel base, aumentando la RAM a garanzia di una maggiore fluidità anche sulle varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale e migliorando le fotocamere a bordo, per foto impeccabili in ogni scenario d’utilizzo. La versione Pro, insomma, rappresenta un upgrade davvero interessante, sviluppato per gli utenti che cercano un device dalle grandi potenzialità e non vogliono scendere a compromessi di sorta.

Con l’offerta su Amazon il prezzo di questo smartphone scende notevolmente, rappresentando un’ottima occasione per portare a casa un vero top di gamma, risparmiando qualcosa sul totale.

Google Pixel 9 Pro, scheda tecnica

Google Pixel 9Pro ha uno schermo Super Actua da 6,3 pollici, con risoluzione 1.280×2.856 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. A protezione del device un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore, come nel caso degli altri modelli della serie 9, è unGoogle Tensor G4a cui si affianca un chip per la sicurezza Titan M2 con 16 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Sfruttando questo chip, il dispositivo consente agli utenti di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Gemini Nano tra cui: Pixel Studio, un generatore di immagini AI; Screenshot, utile per accedere a funzioni avanzate per salvare, organizzare e gestire le informazioni; Cerchia e Cerca; Chiamata Nitida che migliora l’audio durante le chiamate; Note di Chiamata che riepiloga e trascrivele telefonate e molto altro.

Tra le fotocamere a bordo ci sonoun sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), un secondo sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X da 50 MP con OIS e PDAF. La fotocamera frontale è da 42 MP.

Torna anche qui AI di Google che ha il compito di migliorare la qualità delle foto con funzioni come: Aggiungimi, per aggiungere soggetti alle foto di gruppo; Magic Editor¸ la suite per l’editing di foto; Inquadratura automatica.

Tra le connessioni troviamo il 5G (anche con eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’Ultra-Wide Band e le diverse opzioni per la geolocalizzazione dell’utente..

La batteria è da 4.700 mAh con ricarica via cavo da 27 W, ricarica wireless da 21 W e ricarica inversa. Non manca la funzione Extreme Battery Saver che consente al device di analizzare le abitudini di utilizzo dell’utente per ottimizzare in modo intelligente l’autonomia. Il sistema operativo è Android 15 con 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la capacità di questo smartphone di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Google Pixel 9 Pro: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 9 Pro ha un prezzo di listino di 1.099 euro ma, grazie alle offerteAmazon per le prossime ore per portare a casa questo smartphone bisogna spendere 849 euro (-22%,-250 euro) uno sconto molto interessante che non bisogna lasciarsi sfuggire

