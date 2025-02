Google Pixel 9, con uno sconto del genere l'affare è assicurato

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il top di gamma di Google è in super sconto su Amazon: il prezzo crolla, le performance e le caratteristiche tecniche no

Fonte foto: Google

Tra gli smartphone di fascia alta più interessanti sul mercato c’è sicuramente il Google Pixel 9 che si distingue dalla concorrenza per un comparto hardware all’avanguardia e la piena compatibilità con tutto l’ecosistema di applicazioni del colosso di Mountain View, consentendo anche l’accesso anticipato alle funzioni più recenti.

A fare la differenza questo device sono sicuramente il processore Google Tensor G4 e il co-processore di sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Google, che garantiscono un utilizzo fluido in ogni situazione, dalla navigazione web al gaming, passando per la produttività e l’utilizzo delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Con l’offerta Amazon il prezzo di questo smartphone scende sotto i 700 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero difficile.

Google Pixel 9 – Google Tensor G4 e Titan M2 – Versione 12/128 GB

Google Pixel 9, scheda tecnica

Google Pixel 9 ha uno schermo Actua display che misura 6,3 pollici, ha una risoluzione 2.424×1.080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. Sul display un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Google Tensor G4 affiancato da un co-processore dedicato alla sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Google. A questi si aggiungono 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Grazie a questo chip non mancano diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Gemini Nano:

Pixel Studio , in grado di generare immagini con l’AI

, in grado di generare immagini con l’AI Screenshot , che abilita funzioni avanzate per salvare, organizzare e gestire le informazioni sul device

, che abilita funzioni avanzate per salvare, organizzare e gestire le informazioni sul device Cerchia e Cerca

Chiamata Nitida , per migliorare l’audio durante le chiamate

, per migliorare l’audio durante le chiamate Note di Chiamata che riepiloga e trascrive le telefonate

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Anche qui tornano diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale proprietaria, come:

Aggiungimi , che consente di aggiungere soggetti alle foto di gruppo

, che consente di aggiungere soggetti alle foto di gruppo Magic Editor ¸ per l’editing di foto

¸ per l’editing di foto Inquadratura automatica

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica via cavo da 27 W, ricarica wireless da 15 W e la funzione Extreme Battery Saver utile per analizzare le abitudini dell’utente e ottimizzare in modo intelligente l’autonomia. Il sistema operativo è Android 15 con 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza.

Infine il Google Pixel 9 è certificato IP68 ed è in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Google Pixel 9: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 9 ha un prezzo di listino di 899 euro ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 699 euro (-22%,-200 euro) uno sconto davvero interessante che rende più semplice portare a casa un ottimo top di gamma