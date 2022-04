Google regala monopattini elettrici: ecco a chi

Per riportare in ufficio i suoi dipendenti, abituati da mesi allo smart working, Google ha escogitato un piano: regalare, o quasi, ai lavoratori un monopattino elettrico per venire in ufficio a Mountain View. Per la precisione, Big G ha intenzione di regalare ai suoi lavoratori l’abbonamento annuale per l’utilizzo di monopattini elettrici.

Per realizzare il progetto il gigante della tecnologia sta collaborando con il noto produttore di monopattini elettrici Unagi. Il programma, denominato “Ride Scoot“, prevede di elargire alla maggior parte dei dipendenti di Google negli Stati Uniti, ma come vedremo non a tutti, il rimborso totale di un abbonamento mensile (peraltro molto costoso negli USA) per l’utilizzo dello scooter Unagi Model One. Il fondatore e CEO di Unagi, David Hyman, ha dichiarato che l’intento è di aiutare chi lavora per Google a tornare in ufficio o anche solo a spingere i dipendenti a recarsi alla fermata dell’autobus più vicina, così da raggiungere il luogo di lavoro. Google, lo ricordiamo, fornisce un servizio di bus navetta gratuito a chi lavora nella Silicon Valley.

Monopattino gratis: le condizioni

Per ottenere il rimborso totale dell’abbonamento mensile, i dipendenti dovranno utilizzare lo scooter elettrico per almeno nove spostamenti al mese. Tuttavia, Google prevede di utilizzare il “sistema d’onore" e non terrà traccia dell’utilizzo del monopattino da parte dei dipendenti, contando sulla loro onestà. Oltre alla sede principale di Mountain View, gli altri luoghi inseriti nel programma sono Seattle, Kirkland, Irvine, Sunnyvale, Playa Vista, Austin e New York.

Unagi prevede di allestire stand negli uffici di Google, con l’obiettivo di spingere i dipendenti a sottoscrivere un abbonamento mensile. La tariffa scontata della sottoscrizione (44,10 dollari al mese, che al cambio attuale equivale a circa 40 euro) e la quota di iscrizione (50 dollari una tantum, al cambio circa 45 euro) verranno completamente rimborsati da Google.

Model One di Unagi: com’è

Unagi Model One viene venduto anche in Italia al costo di circa 1.000 euro. E’ uno “scooter" (così gli americani chiamano i monopattini elettrici) ad alte prestazioni e dall’estetica minimale e può raggiungere una velocità massima di circa 32 chilometri orari, con un’autonomia di circa 24 km.

La versione venduta in Europa, anche su Amazon, ha delle limitazioni per essere compatibile con il codice della strada: la velocità massima scende a 20 chilometri orari, la potenza del motore è limitata a 500W, il peso massimo trasportabile è di 125 chili.

