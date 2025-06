Spotify spinge sui podcast con nuove funzioni per utenti e creator: più visibilità, feed dedicati e strumenti per interagire e promuovere contenuti

Fonte foto: Eakvoraseth / Shutterstock.com

Spotify è universalmente riconosciuta come una delle piattaforme leader per l’ascolto di musica in streaming, ma da tempo ospita anche una vasta offerta di podcast. La società svedese ora punta a dare ancora maggiore rilevanza a questo formato, introducendo una serie di nuove funzionalità pensate per valorizzare i podcast e rendere l’esperienza di ascolto più centrale e coinvolgente per gli utenti. Un passo strategico che mira a rafforzare la sua posizione in un mercato dove la concorrenza – in particolare con Apple e YouTube – si fa sempre più intensa.

Le novità di Spotify per valorizzare i podcast

Le modifiche introdotte da Spotify sono pensate per aumentare la visibilità dei podcast e semplificarne l’accesso.

Tra le principali novità, la piattaforma ha iniziato a consigliare podcast direttamente nella schermata Home dell’app, al pari delle playlist e degli album musicali. Questa nuova sezione sta già raggiungendo gli utenti a livello globale, e i primi dati interni suggeriscono un maggiore coinvolgimento.

Un’altra funzionalità introdotta è il nuovo feed “Seguiti”, che permette di tenere facilmente traccia degli ultimi episodi pubblicati dai podcast a cui si è iscritti. Questa sezione dedicata consente di evitare la navigazione tra le varie schermate dell’app per trovare nuovi contenuti. Per accedere, è sufficiente toccare il pulsante “Podcast” in alto nell’app e poi selezionare “Seguiti”.

Questi aggiornamenti fanno parte di una strategia più ampia per contrastare l’ascesa di YouTube nel settore, che ha recentemente lanciato la propria classifica settimanale dei podcast più popolari, sfidando direttamente Spotify e Apple.

Inoltre, anche YouTube sta investendo nella creazione di contenuti originali e nell’adozione del formato podcast video, lo stesso campo in cui anche Spotify ha mosso passi importanti, permettendo a tutti i creatori di caricare podcast in formato video e incentivandoli con pagamenti tramite il suo Partner Program.

I nuovi strumenti di Spotify per i creator di podcast

Parallelamente alle modifiche per gli utenti, Spotify ha annunciato nuove funzionalità pensate per i creatori di contenuti, con l’obiettivo di aumentare l’interazione con il pubblico e migliorare la promozione degli episodi.

Nelle prossime settimane sarà disponibile una nuova opzione che consentirà ai creator di segnalare altri contenuti citati nell’episodio, direttamente all’interno della pagina dell’episodio stesso.

Questi riferimenti potranno includere altri podcast, canzoni, audiolibri, playlist e qualsiasi altro contenuto disponibile su Spotify, creando così un ecosistema più connesso e facilmente navigabile.

Inoltre, è stato introdotto un piccolo ma significativo aggiornamento per quanto riguarda l’interazione nei commenti: i creatori potranno ora rispondere ai fan usando reazioni emoji, rendendo la comunicazione più diretta e informale.

Va sottolineato che i creator mantengono comunque il controllo completo sulla moderazione dei commenti, potendo scegliere se mostrarli o meno sulle pagine dei propri show o episodi attraverso il pannello “Spotify for Creators”.