Meta ha svelato i nuovi occhiali smart Oakley Meta: ecco le caratteristiche e i prezzi del nuovo prodotto che sarà disponibile anche in Italia, integrando Meta AI

Fonte foto: Meta

Dopo i buoni risultati ottenuti con la partnership con Ray-Ban, che ha portato al debutto di un paio di occhiali smart nel 2021, Meta ci riprova annunciando l’arrivo degli smart glass Oakley Meta, progetto che nasce da una collaborazione con il brand di eyewear sportivo Oakley.

Le caratteristiche dei nuovi Oakley Meta

I nuovi Oakley Meta sono occhiali smart che riprendono il tradizionale design dei prodotti Oakley. La struttura è stata realizzata ricorrendo a materiali proprietari in grado di offrire più leggerezza (fino al 25%) e il doppio della resistenza rispetto all’acetato tradizionale.

Da segnalare anche la presenza della certificazione IPX4 e una particolare attenzione alla distribuzione del peso per garantire stabilità ed equilibrio anche durante un’attività sportiva. Gli Oakley Meta possono contare su una fotocamera integrata che può registrare video in 3K, con un passo in avanti notevole rispetto ai 1080p a cui sono limitati i Ray-Ban di Meta.

Da segnalare anche un importante passo in avanti in termini di autonomia che raddoppia rispetto al modello realizzato da Meta in collaborazione con Ray-Ban. I nuovi Oakley Meta possono essere utilizzati fino a 8 ore con una sola carica. Grazie alla custodia di ricarica, inoltre, è possibile ottenere fino a 48 ore di autonomia aggiuntiva.

C’è anche il supporto alla ricarica rapida che permette di ripristinare il 50% di carica in appena 20 minuti. Gli Oakley Meta, inoltre, integrano Meta AI con la possibilità di sfruttare interazioni vocali naturali avendo così un’assistente AI sempre a propria disposizione.

I nuovi occhiali smart saranno disponibili in diverse combinazioni di montature e lenti e potranno essere utilizzati anche con lenti graduate, garantendo agli utenti la possibilità di poter scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, sia considerando un fattore estetico che un aspetto pratico, legato al comfort visivo.

Oakley Meta, prezzo e disponibilità

I nuovi Oakley Meta sono molto vicini al debutto commerciale. Le vendite partiranno il prossimo 11 di luglio con una variante celebrativa che arriverà sul mercato con un prezzo di 499 dollari.

Nel corso dell’estate, con una data ancora da definire, è prevista la commercializzazione anche della versione standard, che costerà 399 dollari.

Si tratta di prezzi che, probabilmente, saranno ampiamente superati dagli occhiali smart di Apple in arrivo nel corso del prossimo futuro, come confermano diverse indiscrezioni in merito.

Meta ha già confermato l’arrivo dei nuovi occhiali smart in diversi mercati. Il primo gruppo comprende 15 Paesi tra cui trova spazio anche l’Italia. A questi mercati se ne aggiungeranno diversi altri nel corso dei prossimi mesi.

Al momento, però, non c’è ancora l’ufficialità in merito al prezzo in Italia dei nuovi Oakley Meta. Ne sapremo di più, senza dubbio, a breve.