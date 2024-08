Fonte foto: 123RF

Una grande e incredibile scoperta sull’origine della vita sulla Terra è l’impresa scientifica che rende orgogliosi gli studiosi.

Un gruppo di scienziati, infatti, ha intrapreso una straordinaria avventura nel cuore dell’Atlantide, scavando nel fondale marino e raggiungendo la profondità record di 1.268 metri nel mantello terrestre.

La nuova scoperta sull’origine della vita

Quello in questione è un progetto pionieristico, condotto dalla squadra a bordo della nave di perforazione oceanica Joides Resolution. La missione ha portato all’estrazione di un campione di roccia di dimensioni notevoli, fornendo nuove opportunità di studio sulle origini della Terra e della vita stessa.

Fino a questo momento, nessuno aveva mai raggiunto tali profondità: basti pensare che i precedenti tentativi si erano fermati a circa 200 metri. Gli studiosi coinvolti nell’operazione l’hanno scherzosamente chiamata la “carota di roccia gigante”: il grande frammento roccioso estratto durante la spedizione potrebbe rivelare preziose informazioni sul mantello terrestre, cioè uno degli strati più oscuri e massicci del pianeta, offrendo indizi anche sulla nascita della vita su questo pianeta, avvenuta miliardi di anni fa.

Per raggiungere questo risultato senza precedenti, il team si è impegnato in mesi di lavoro sopra al massiccio dell’Atlantide, una catena montuosa sottomarina situata a ovest della dorsale medio-atlantica, al confine tra le placche tettoniche nordamericana, eurasiatica e africana. Questo luogo, oltre ad emanare un grande valore simbolico, è stato scelto per motivi strategici: rappresenta una delle poche aree del pianeta dove la roccia del mantello è esposta sul fondo dell’oceano.

Il sito esatto di perforazione, noto come Lost City Hydrothermal Field, è caratterizzato dalla presenza di bocche idrotermali che rilasciano acqua surriscaldata dal mantello stesso, ben esemplificando la vitalità e l’attività di tale strato profondo della Terra.

Grazie a questo carotaggio straordinario, i ricercatori hanno finalmente a disposizione un campione che proviene da una porzione più interna del mantello.

L’estrazione della roccia

Estrarre il già famoso cilindro di roccia, dal diametro di 6,5 centimetri, non è stato un compito facile. C’è voluto un rivestimento in cemento armato nella parte superiore del foro per garantire il successo dell’operazione. Tuttavia, tutti gli sforzi sono stati ampiamente ripagati. Questo campione, infatti, potrebbe contenere risposte cruciali sull’origine della vita sul nostro pianeta.

Ora, la sfida è quella di analizzare i dati in modo approfondito. Gli scienziati sono impegnati in un’intensa attività di ricerca per decifrare i segreti nascosti in questo frammento del mantello terrestre. Anche se si stratta dello strato che costituisce oltre l’80% del volume della Terra, la sua composizione esatta e le sue dinamiche interne rimangono ancora in gran parte sconosciute.

Il campione estratto dalle più recondite profondità degli abissi, offre l’occasione senza precedenti di studiare la mineralogia e la composizione chimica delle rocce del mantello, dunque di comprendere come queste interagiscono con l’acqua di mare a diverse temperature.

Non è tutto: gli scienziati sperano che le reazioni chimiche tra le rocce e l’acqua di mare possano rivelare informazioni preziose sui tipi di microbi presenti nelle profondità oceaniche. Questi microrganismi, che potrebbero rappresentare una forma di vita primitiva, sarebbero in grado di fornire indizi cruciali sull’origine della vita sulla Terra. Insomma, si tratta di una scoperta capace di cambiare la nostra comprensione della biologia terrestre e, più in generale, della vita nell’universo.

Il progetto rappresenta un esempio straordinario di come la scienza possa aprire nuove frontiere di conoscenza. Con ogni scoperta, ci avviciniamo un po’ di più a comprendere i misteri profondi del pianeta che abitiamo. Anche se gran parte dell’attenzione si concentra spesso sulle grandi imprese, questa ricerca dimostra come, a volte, è nelle piccole cose che si trovano le risposte più significative.