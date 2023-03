Guillermo del Toro dirigerà il nuovo Frankenstein

Guillermo del Toro sta lavorando a una nuova versione di Frankenstein. L’iconica storia creata dalla penna della scrittrice Mary Shelley, un grande classico della narrativa gotica già più volte adattato per il piccolo e grande schermo, diventerà infatti un film Netflix. Il regista messicano ultimamente ha già messo a segno alcuni colpi interessanti insieme al colosso dello streaming: la serie horror antologica Cabinet of Curiosites e soprattutto Pinocchio, che ha appena vinto l’Oscar per il Miglior film d’animazione.

Frankenstein di Guillermo del Toro: cosa sappiamo

Sviluppare un film su Frankenstein era un desiderio di Guillermo del Toro già da molto tempo. Le prime dichiarazioni su questo tema risalgono al 2010, mentre nel 2019 il regista messicano aveva dichiarato: «Ho un’idea su come dar vita a Frankenstein e alla sposa di Frankenstein, ma non penso che accadrà… Credo davvero che i film che realizzo, la maggior parte delle volte, li faccio perché la premessa è che sono totalmente folli».

Tra l’altro nel 2012 Guillermo del Toro aveva accolto l’invito di una rivista britannica che ogni dieci anni stila la classifica dei film migliori di tutti i tempi. Per farlo, la redazione chiede a vari registi di indicare quelli che a loro parere sono i dieci film migliori di sempre. Nella classifica di del Toro, al terzo posto, c’era proprio il film Frankenstein del 1931. Il regista ha partecipato al sondaggio anche dieci anni dopo, nel 2022, ma questa volta il film ispirato al romanzo di Shelley non compariva nella sua classifica.

Nel corso degli anni il regista ha ricevuto diverse proposte per realizzare il film su Frankenstein, tra cui un adattamento in 3D, ma a quanto pare nessuna delle idee combaciava davvero con i suoi desideri e la sua visione. Sembra invece che la collaborazione con Netflix gli permetterà finalmente di realizzare il sogno.

Gli attori del nuovo Frankenstein

Al momento non ci sono molte notizie confermate in merito al nuovo film su Frankenstein. Il progetto è ancora in fase iniziale e nemmeno il cast è ancora stato confermato. La testata Deadline, però, ha rivelato in esclusiva che il regista messicano avrebbe già incontrato gli attori e l’attrice ai quali vorrebbe affidare i ruoli principali. Si tratta di Andrew Garfield (celebre soprattutto per The Amazing Spider-Man e Tick, Tick… Boom), Oscar Isaac (Show Me a Hero, Dune, Moon Knight) e Mia Goth (Pearl e X: A Sexy Horror Story).

I tre sarebbero attualmente in trattativa per i ruoli da protagonisti. A quanto pare sono tutti entusiasti all’idea di fare parte del progetto, ma non è ancora stata formalizzata nessuna offerta. Inoltre, la sceneggiatura del lungometraggio non è ancora stata conclusa. Non è ancora possibile sapere se il film sarà ambientato nel passato, nel presente o se sarà in qualche modo una rivisitazione più originale della classica trama.