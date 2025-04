Fonte foto: Shutterstock

Carrie, il romanzo cult di Stephen King, sta per tornare sullo schermo. E c’è di più: a occuparsi di questo nuovo adattamento sarà Mike Flanagan, che si è guadagnato la fama di re dell’horror lavorando come sceneggiatore e regista di serie tv da brivido di grande successo, tra cui Hill House e La caduta della casa degli Usher – entrambe visibili su Netflix. La nuova versione di Carrie sarà disponibile invece su Prime Video, che ha infatti recentemente annunciato di aver dato ufficialmente il via libera alla produzione.

Cosa sappiamo della serie Carrie di Mike Flanagan

Dopo aver lasciato Netflix, Mike Flanagan ha stretto un accordo pluriennale di collaborazione esclusiva con Amazon MGM Studios nel 2022. Secondo la testata statunitense Variety, Carrie sarà la prima produzione frutto di questa collaborazione.

Sempre secondo Variety, la protagonista di questo nuovo adattamento di Carrie sarebbe Summer H. Howell, attrice già veterana del genere horror: è nota tra le altre cose, infatti, per aver recitato nella saga di Chucky, nei film Spirit in the Blood e Time Cut, e nella serie antologica Channel Zero. Amazon MGM Studios al momento non ha confermato questa notizia.

«Carrie è una storia iconica che ha resistito alla prova del tempo mantenendo una rilevanza culturale inalterata», ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della divisione televisiva degli Amazon MGM Studios, che ha poi parlato di una «serie provocatoria» che certamente conquisterà il pubblico.

Di cosa parla Carrie: la trama in breve

Pubblicato nel 1974, Carrie è stato il romanzo d’esordio di Stephen King, da cui sono stati tratti vari film: Carrie – Lo sguardo di Satana (uscito nel 1976), Carrie 2 – La furia (del 1999), Carrie (2002) e Lo sguardo di Satana – Carrie (2013).

Nella trama, Carrie White è un’adolescente timida e solitaria che vive a Chamberlain, nel Maine. Vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola e soggetta all’oppressione della madre, una fanatica religiosa estremista, Carrie scopre di possedere poteri telecinetici, che si manifestano in modo sempre più incontrollabile.

Quando, durante il ballo scolastico, viene umiliata pubblicamente con uno scherzo crudele, Carrie perde completamente il controllo e scatena una terribile vendetta distruttiva usando i suoi poteri. La vicenda si conclude in modo tragico, coinvolgendo l’intera città e lasciando dietro di sé morte e devastazione.

Secondo quanto anticipato da Prime Video, il nuovo adattamento di Carrie sarà «una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White».

La serie tv su Carrie di Stephen King per Prime Video

Mike Flanagan scriverà la sceneggiatura della serie, inoltre sarà showrunner e produttore esecutivo. Produce esecutivamente anche Trevor Macy.

Al momento non ci sono informazioni certe in merito all’inizio della produzione di questa serie tv, che sarà composta da otto episodi.

Secondo la stampa di settore, le riprese potrebbero iniziare nell’autunno 2025 in Canada, a Vancouver. È dunque possibile che la serie tv esca in streaming su Prime Video nella seconda metà del 2026 o all’inizio del 2027.