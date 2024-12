Cosa c'è di nuovo a gennaio 2025 su Netflix

Fonte foto: Netflix/X

La seconda stagione di Mercoledì, Stranger Things 5, l’adattamento di Frankenstein firmato da Guillermo Del Toro, ma anche una nuova serie tv di Shonda Rhimes, già creatrice di Bridgerton, ambientata alla Casa Bianca… Queste sono solo alcune delle novità attese su Netflix per il 2025, un anno che si prospetta decisamente interessante sul fronte dell’intrattenimento. Ma le uscite da non perdere iniziano già in queste settimane. A gennaio 2025 sulla piattaforma di streaming debuttano infatti l’attesa serie tv ACAB, ispirata all’omonimo film di Stefano Sollima, e una nuova docuserie con protagonista Ilary Blasi. C’è una certa trepidazione anche in vista della seconda stagione di Night Agent e del film Back in Action con Cameron Diaz e Jamie Foxx.

I film di gennaio 2025 su Netflix

Per quanto riguarda i film, l’anno nuovo inizia con Mica è colpa mia. Diretta da Umberto Carteni, questa commedia romantica ha come protagonisti due fratelli napoletani che, sommersi dai debiti, progettano di truffare una ricca ereditiera. Un amore inaspettato però complica il loro piano. In Back in Action, invece, Cameron Diaz e Jamie Foxx tornano insieme sul grande schermo dopo dieci anni per interpretare una coppia di ex spie che deve tornare in gioco dopo che la loro copertura salta.

Chi è in cerca di un film da guardare insieme a tutta la famiglia può aspetta invece Wallace e Gromit – Le piume della vendetta, un’avventura nuova di zecca firmata dal vincitore di quattro Oscar Nick Park e dal candidato agli Emmy Merlin Crossingham. Ecco gli altri film in uscita a gennaio 2025 su Netflix.

1° gennaio : Mica è colpa mia

: Mica è colpa mia 2 gennaio : Cunk on Life

: Cunk on Life 3 gennaio : Wallace & Gromity: Le piume della vendetta

: Wallace & Gromity: Le piume della vendetta 10 gennaio : Sulle ali dell’onore

: Sulle ali dell’onore 13 gennaio : L’esorcista del Papa

: L’esorcista del Papa 15 gennaio : Cosa sarà

: Cosa sarà 17 gennaio: Back in Action

Le serie tv di gennaio 2025 su Netflix

Dopo aver raccontato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti nella docuserie Unica, Ilary Blasi è pronta a mostrare un nuovo e più felice capitolo della sua vita nella docuserie Ilary. Tra le novità più attese delle prossime settimane c’è anche la seconda stagione XO Kitty, in cui la protagonista torna in Corea del Sud per un nuovo semestre alla KISS, tra segreti di famiglia che riemergono e nuovi interessi sentimentali.

Un’altra novità è American Primeval: ambientata nell’America del 1857 questa serie tv porta in scena, drammatizzandolo, il violento scontro tra culture, religioni e comunità di uomini e donne che combattono per prendere il controllo del territorio, in un’epoca violenta e brutale.Ecco le altre serie tv, docuserie e serie anime da non perdere su Netflix a gennaio 2025.