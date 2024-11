Harry Potter, slitta la data di uscita della serie tv HBO

Fonte foto: Sky

È già slittata la data di uscita della serie tv su Harry Potter, nuova produzione HBO che reinterpreta sul piccolo schermo i celebri romanzi firmati da J.K. Rowling. La serie tv è ancora nelle primissime fasi di lavorazione, dunque ovviamente non è ancora stata indicata alcuna data certa per il suo debutto in tv e in streaming. Tuttavia, è stata fornita un’indicazione di massima sulla probabile data di uscita: il pubblico, stando a quanto comunicato inizialmente, avrebbe potuto vedere i nuovi Harry, Hermione e Ron nel 2026. Dichiarazioni recenti però hanno spostato ancora più in là nel tempo l’anno del debutto.

Quando esce la serie tv di Harry Potter

Ad aggiornare gli spettatori sulla possibile data di uscita è stato Casey Bloys, a capo di HBO e Max. Pochi giorni fa, parlando con la stampa, Bloys ha anticipato che la serie tv su Harry Potter non sarà verosimilmente pronta per il 2026, come da programmi iniziali, ma «probabilmente uscirà nel 2027».

Più precisamente, Bloys ha parlato di un possibile debutto «all’inizio del 2027», ma ha anche messo le mani avanti chiarendo che non ci sono ancora certezze in merito: «Non prendetemi sulla parola, perché abbiamo appena iniziato con la stesura della sceneggiatura e la scelta del cast», ha aggiunto.

Anticipazioni e novità sulla serie tv su Harry Potter

Nella stessa occasione, Bloys ha anche anticipato alla stampa che si sta valutando l’idea di girare le prime due stagioni della serie tv una dopo l’altra.

Anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali, ma la scelta sarebbe effettivamente strategica perché consentirebbe di aggirare un problema non secondario nelle serie tv con protagonisti giovanissimi: ovvero, gli attori che crescono più velocemente dei personaggi che interpretano.

«Il passaggio dagli 11 ai 13 anni è molto evidente nella vita di un bambino», ha detto Bloys. «Dai 13 ai 15 è più fattibile, ma dobbiamo pensare al programma di riprese in modo tale che non crescano troppo tra una stagione e l’altra. È tutto in fase di valutazione».

Lo slittamento della probabile data di uscita della serie tv dal 2026 al 2027 potrebbe dunque spiegarsi con il fatto che la produzione intende completare le sceneggiature non solo della prima, ma anche della seconda stagione, così da procedere effettivamente con delle riprese quasi consecutive.

Cosa sappiamo della serie tv su Harry Potter

Secondo la stampa di settore, la serie tv su Harry Potter potrebbe essere collegata a Hogwarts Legacy, videogioco uscito nel 2023 che ha ottenuto un enorme successo. Questa, almeno, è l’intenzione attribuita a Warner Bros Television e HBO.

Non è chiaro come questo collegamento potrebbe essere realizzato. Hogwarts Legacy è ambientato infatti intorno al 1800, quindi molto prima rispetto alle vicende dei romanzi di Harry Potter: per dare un paio di riferimenti, nella cronologia della saga Harry inizia il suo primo anno a Hogwarts nel 1991, mentre Voldemort scaglia contro di lui l’Avada Kedavra senza successo nel 1981.

«Se dobbiamo allontanarci dalla storia canonica, ci assicuriamo che tutti siano a proprio agio con ciò che stiamo facendo», ha detto Robert Oberschelp, responsabile dei prodotti di consumo globali dell’azienda. J.K. Rowling viene tenuta aggiornata sugli sviluppi della serie tv tramite il suo agente.