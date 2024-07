Heartstopper 3: ci sarà una nuova differenza rispetto ai fumetti

Un personaggio molto amato della graphic novel sarà presente nella terza stagione di Heartstopper, ma in modo diverso rispetto a quanto avviene tra le pagine del fumetto

Arriva fra pochi mesi su Netflix la terza stagione di Heartstopper e la trepidazione è alle stelle. La serie tv è basata sull’omonimo romanzo a fumetti di Alice Oseman, che è anche sceneggiatrice dell’adattamento televisivo. La trama della serie tv si differenzia però sotto alcuni punti di vista da quella della graphic novel da cui è tratta e negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di un cambiamento in particolare, relativo al personaggio di Oliver.

Heartstopper 3: cosa sappiamo di Oliver

Nella graphic novel Oliver è il fratello minore di Charlie e Tori Spring. Personaggio molto amato, nella terza stagione dell’adattamento tv verrà interpretato da Jensen Clayden, ma avrà una storia differente.

Come raccontato da Oseman durante l’evento Tudum di Netflix, Oliver nella terza stagione «farà una piccola ma festosa apparizione come il giovane cugino di Charlie e Tori. Sono davvero entusiasta che i fan della serie incontrino questo amato personaggio dei fumetti».

Heartstopper 3: cosa cambia dal fumetto

Un’altra (già nota) differenza tra fumetto e terza stagione della serie tv riguarda una famosa scena da Sarah e Nick. Sarah, madre di Nick, è interpretata da Olivia Colman, che però non ha potuto prendere parte alla terza stagione a causa di altri impegni lavorativi.

Nei nuovi episodi ci sarebbe dovuta essere una scena molto cara ai lettori del romanzo a fumetti, ovvero una conversazione intima ed emotiva tra Sarah e Nick su come l’amore non possa curare la malattia mentale, di cui soffre Charlie.

«So che c’è una scena in particolare che molti di voi aspettavano con ansia nella terza stagione, e potreste sentirvi delusi e scoraggiati nei nostri confronti», aveva detto Oseman facendo appunto riferimento alla scena appena descritta.

«Capisco perfettamente: anch’io ero molto preoccupata, quando l’ho saputo la prima volta! Ho fatto tutto quello che era in mio potere per preservare quella scena così com’è scritta nel fumetto, e ho scritto alcuni nuovi elementi della storia per assicurarmi che ci dia la carica emotiva che dà nel fumetto».

In quella scena, e in generale nel ruolo di adulto che supporta emotivamente Nick, ci sarà dunque zia Diane, interpretata da Hayley Atwell, che porterà il ragazzo in vacanza a Minorca per l’estate.

Heartstopper 3: chi c’è di nuovo nel cast

Il cast di Heartstopper 3 include per la prima volta Jonathan Bailey (già noto per Bridgerton) nei panni dell’acculturato e affascinante Jack Maddox, crush di Charlie; e Darragh Hand (Testimoni silenziosi) nei panni di Michael Holden, un bizzarro ma solare ragazzo che stringerà un legame con Tori. È una new entry anche Eddie Marsan (Ray Donovan): sarà Geoff, psicologo di Charlie.

Trama e prime immagini di Heartstopper stagione 3

Nella terza stagione di Heartstopper il pubblico ritroverà Charlie (Joe Locke) innamorato di Nick e desideroso di confidargli i suoi sentimenti. Ma anche Nick (Kit Connor) ha qualcosa di importante da dire a Charlie.

Intanto, mentre le vacanze estive finiscono e l’anno scolastico di avvicina, così come il momento di iniziare a pensare alle scelte universitarie, tutti imparano a fare affidamento su coloro che amano, specialmente quando la vita non va come previsto.

Heartstopper 3 in streaming

La stagione 3 di Heartstopper sarà disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre 2024.