Arnold Schwarzenegger pronto a tornare in Fubar 2: la data di uscita

Schwarzenegger torna a interpretare Luke Brunner nella seconda stagione di Fubar, in arrivo su Netflix. Al suo fianco come new entry l’attrice Carrie-Anne Moss

Fonte foto: CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Arnold Schwarzenegger è pronto a indossare ancora una volta i panni di Luke Brunner nella seconda stagione di Fubar che, annunciata ufficialmente nel 2023, esce fra poche settimane su Netflix. «È più grande, è migliore. Ci sono più risate. C’è di più di tutto… inclusa un’altra leggenda!», aveva anticipato Schwarzenegger. La leggenda a cui si riferisce è Carrie-Anne Moss: l’attrice di The Matrix e The Acolyte nella stagione 2 veste i panni della spia tedesca Greta Nelso, ex fiamma di Luke.

Anticipazioni e trama di Fubar stagione 2

Il creatore della serie tv Nick Santora (già noto per Reacher e Prison Break) alla fine della prima stagione aveva anticipato che la famiglia allargata Brunner avrebbe dovuto fare i conti con diverse questioni nei nuovi episodi: cosa sta succedendo con la losca analista Tina, ad esempio, ma anche cosa fare dopo che le identità di Luke e di tutti i suoi colleghi agenti sono state svelate.

«Nella vita, quando ti trovi in ​​una situazione difficile, l’unica via d’uscita è attraversarla, ma fortunatamente il nostro team è in grado di affrontarla insieme», ha detto Santora a Netflix.

«Che i personaggi siano parenti stretti (come Luke ed Emma) o colleghi (come Aldon, Roo, Barry e il dottor Pfeffer) o ex coniugi/fidanzati (come Tally, Donnie e Carter) o dei veri e propri strambi (come l’Alano e Norm), sono una famiglia e sanno che l’unico modo per sopravvivere è lavorare insieme come famiglia. E dovranno farlo se non vogliono che il mondo finisca come lo conosciamo!».

Il cast completo di Fubar stagione 2

In Fubar stagione 2 tornano Monica Barbaro nel ruolo di Emma, Travis Van Winkle che interpreta Aldon, Fortune Feimster nel ruolo di Roo, Milan Carter in quello di Barry, Scott Thompson in quello di Dr. Pfeffer e Fabiana Udenio in quello di Tally.

Completano il cast Andy Buckley nel ruolo di Donnie, Jay Baruchel come Carter, Adam Pally come The Great Dane, Tom Arnold nel ruolo di Norm, Aparna Brielle in quello di Tina e Barbara Eve Harris in quello di Dot.

Santora è creatore, showrunner e produttore esecutivo. Anche Schwarzenegger è produttore esecutivo, così come Adam Higgs, Scott Sullivan, Phil Abraham, Amy Pocha e Seth Cohen con David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell di Skydance Television.

Cosa fa Carrie-Anne Moss in Fubar stagione 2

Come detto, nella seconda stagione di Fubar, oltre ovviamente a Schwarzenegger, c’è anche la new entry Carrie-Anne Moss, che interpreta una spia della Germania dell’Est.

«Ho parlato con Nick [Santora], con cui avevo già lavorato in passato, e me l’ha proposto», ha raccontato Moss a Netflix a proposito del suo arrivo nella produzione. «Ho guardato lo show e ho riso tantissimo. E dal modo in cui ha descritto Greta, ho pensato che sarebbe stato davvero, davvero divertente».

Moss e Schwarzenegger hanno condiviso scene d’azione, ma non solo. «La prima volta che l’ho incontrato [Arnold]», dice Moss, «è stato in realtà durante una prova di ballo. Ci siamo buttati e basta, ed è stato così divertente. Lui è semplicemente uno spasso. Ci siamo conosciuti, prima provando, poi sul set, e poi ci siamo incontrati in palestra e abbiamo fatto colazione. Voglio dire, divertimento è la parola che salta fuori sempre».

Quando esce Fubar 2 su Netflix

La seconda stagione di Fubar esce il 12 giugno 2025 su Netflix