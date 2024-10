Le novità di ottobre 2024 su Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Non mancano le novità a ottobre 2024 su Netflix, e alcune di queste sono particolarmente attese dai fan. È il caso della terza stagione di Heartstopper, ma anche della prima parte della stagione 4 di Outer Banks: entrambi questi titoli sono in arrivo in queste settimane. Da vedere questo mese sulla piattaforma c’è altrimenti il film Lonely Planet, una storia romantica con protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth.

A qualche settimana dall’uscita della seconda stagione della serie antologica Monsters dedicata ai fratelli Menendez, invece, è in arrivo la docuserie true crime che ricostruisce la storia di cronaca nera con taglio, appunto, documentaristico. C’è attesa, infine, anche per Il buco – Capitolo 2, il sequel del film del 2019 diretto da Galder Gaztelu-Urrutia.

I film di ottobre 2024 su Netflix

Ottobre è il mese di Halloween e, come da tradizione, intorno al 31 c’è sempre un certo interesse nei confronti del genere horror, tra grandi classici e novità. Il 25 ottobre esce ad esempio Don’t move, un film horror-thriller che include nel cast Kelsey Asbille, Finn Wittrock e Daniel Francis. Diretto da Adam Schindler e Brian Netto, e scritto da T.J. Cimfel e David White, il film parla di un killer che inietta un agente paralizzante a una donna. Quest’ultima ha dunque poco tempo per lottare e scappare, prima che sia tardi.

: Woman of the Hour 25 ottobre: Don’t Move

Le serie tv di ottobre 2024 su Netflix

Parlando di serie tv, docuserie e show, tra i titoli in arrivo questo mese c’è la settima edizione del reality L’amore è cieco, i cui episodi escono settimanalmente a partire dal 2 ottobre. Debutta fra poco anche la terza stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, con Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell’idealista e anticonformista Mickey Haller. La serie si basa sui romanzi di Michael Connelly.