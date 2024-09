Cosa sappiamo di L'eternauta, novità Netflix tratta dal fumetto cult

Fonte foto: Marcos Ludevid/Netflix

L’eternauta è una delle novità più attese su Netflix il prossimo anno. Per gli appassionati di fumetti il titolo non ha bisogno di presentazioni: la storia è infatti basata sulla famosa e apprezzata graphic novel omonima, pubblicata negli anni Cinquanta, scritta dall’argentino Héctor Germán Oesterheld e illustrata da Francisco Solano López. Per chi non dovesse conoscerla, iniziamo con il dire che si tratta di una complessa trama fantascientifica con risvolti politici ambientata in una Buenos Aires trasfigurata da una nevicata radioattiva. Ma andiamo con ordine.

Di cosa parla L’eternauta: la trama

Diretta da Bruno Stagnaro, che è anche autore della sceneggiatura insieme ad Ariel Staltari, la serie tv in sei episodi L’eternauta inizia quando un’anomala nevicata ricopre Buenos Aires.

È un evento anomalo per due motivi. Il primo è che si tratta di un fatto estremamente raro per la città argentina, che ha visto la neve pochissime volte nella sua storia recente. Ma, soprattutto, è neve letale: chiunque la tocca muore, e sono in milioni a farlo.

Mentre i sopravvissuti cercano di organizzarsi per fare fronte a questa neve radioattiva, un uomo di nome Juan Salvo è determinato a scoprire quale misteriosa forza si cela dietro questo evento meteorologico e a combatterla.

A differenza del fumetto, la storia della serie tv non è ambientata negli anni Cinquanta, ma ai giorni nostri.

Chi recita in L’eternauta: il cast

Juan Salvo è interpretato da Ricardo Darín. Nel cast della serie tv, che è una produzione argentina, ci sono anche Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz.

Martín Mórtola Oesterheld, il nipote dell’autore della graphic novel, è stato consulente creativo della produzione.

Il primo trailer di L’eternauta

In L’eternauta, Juan Salvo e alcuni sopravvissuti alla neve radioattiva si ritroveranno a lottare contro una minaccia aliena che sembra sotto il controllo di un potere invisibile.

Si può avere un primo assaggio della storia guardano il first look recentemente diffuso da Netflix.

Quando esce L’eternauta su Netflix

La serie tv L’eternauta uscirà su Netflix nel 2025. La data esatta non è ancora stata annunciata