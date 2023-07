La lavatrice diventa smart: debutta la nuova Hisense Series 5s

Fonte foto: Hisense

Gli elettrodomestici diventano sempre più smart e la nuova lavatrice WF5S1045BW Serie 5s di Hisense è una chiara conferma. L’ultimo prodotto della gamma di Hisense, infatti, è dotata dell’innovativa app di gestione Connect Life, che offre agli utenti vari strumenti di gestione e controllo dell’elettrodomestico, anche da remoto. Non mancano, naturalmente, tutte le tecnologie necessarie per garantire un lavaggio efficace ed efficiente. La nuova lavatrice di Hisense è già disponibile, con uno sconto di 70 euro grazie alla promozione lancio, su Amazon.

Hisense Series 5s WF5S1045BW – Lavatrice smart 10,5 Kg, 1400 giri

Hisense Series 5s: caratteristiche tecniche

La nuova lavatrice Serie 5s di Hisense è stata progettata con l’obiettivo di rendere smart il lavaggio, grazie all’app Connect Life, disponibile sia su Android che su iOS. L’applicazione permette di gestire il ciclo di lavaggio sotto tutti i punti di vista: grazie alla funzione Smart Wizard è possibile individuare la combinazione giusta di lavaggio (temperatura, durata, centrifuga) fornendo alcuni parametri all’app.

Basta indicare il tipo di tessuto, il colore e il livello di sporco, con la presenza di eventuali macchie, per ottenere dall’app i parametri giusti da utilizzare in fase di lavaggio. Connect Life, inoltre, è pensata per garantire un uso sostenibile e consapevole della lavatrice, riducendo gli sprechi di acqua, elettricità e detersivo.

Grazie a Energy Monitoring, infatti, è possibile tenere sotto controllo il consumo di energia elettrica e di acqua. Per ridurre i consumi (e i costi di utilizzo), l’app fornirà anche consigli specifici all’utente che potrà adattare l’uso della lavatrice in modo da massimizzare l’efficienza, senza rinunciare a un lavaggio completo ed efficace.

La lavatrice Serie 5s di Hisense integra tutte le tecnologie di lavaggio della gamma di lavatrici Hisense. C’è il sistema Auto Dosing, con un serbatoio da 1 litri in cui versare il detersivo. Sarà poi la lavatrice, in base al tipo di lavaggio impostato, a dosare in automatico la quantità di detersivo necessaria.

È possibile, inoltre, utilizzare le funzioni Pause & Add, per mettere in pausa il lavaggio, aggiungendo altri capi ad esempio, anche a ciclo iniziato, e Delay End, che consente di programmare l’ora in cui terminare il lavaggio, evitando così di lasciare il bucato per troppo tempo in lavatrice.

C’è anche il sistema di lavaggio rapido Quick Wash che permette di lavare fino a 1 chilogrammo di bucato in 15 minuti e fino a 4 chilogrammi in 59 minuti. Da notare la tecnologia Steam che, tramite il rilascio di vapore nel cestello, elimina il 99% di batteri e allergeni. Per il risciacquo c’è il sistema Pure Jet, utile anche per rimuovere lo sporco all’interno dell’elettrodomestico.

La nuova Serie 5s di Hisense ha una capacità complessiva del cestello di 10,5 chilogrammi, adattandosi al meglio anche per lavaggi "importanti". C’è la certificazione energetica classe A, garantendo consumi più bassi del 27% rispetto a una classe E.

Hisense Series 5s: prezzo e disponibilità

La nuova WF5S1045BW Serie 5s di Hisense è già disponibile in Italia. La lavatrice smart arriva sul mercato con un prezzo suggerito di 649 euro ma è già in sconto di 70 euro su Amazon raggiungendo un prezzo di 579 euro (basta spuntare la casella "Applica coupon 70€" presente sotto al prezzo).

C’è tempo fino al prossimo 17 di agosto per sfruttare la promo lancio. Acquistando la lavatrice su Amazon, inoltre, la consegna è gratuita, con possibilità di richiedere il ritiro della vecchia lavatrice, anche in questo caso senza costi.

