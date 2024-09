IFA 2024, tutti i nuovi prodotti presentati da Hisense

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra i brand che hanno presentato ufficialmente i loro prodotti all’IFA 2024 di Berlino c’è Hisense, che si è distinta per un vasto assortimento di dispositivi per la casa (e non solo), andando oltre le ben note Smart TV.

Un catalogo estremamente variegato che ha portato Hisense a toccare tutte le principali tipologie di device per la casa come i forni, i frigoriferi, le lavastoviglie, lavatrici e l’asciugatrici e, naturalmente, tutte le opzioni per l’intrattenimento come le soundbar e le smart TV.

Hisense, i nuovi dispositivi presentati

Tra le novità presentate dall’azienda cinese ci sono quelle per la cucina, come il piano cottura Hisense Hi8, i forni Hisense Hi8 e Hi9 e diversi modelli tra forni a microonde e mini-forni.

Restando sempre in cucina, Hisense ha presentato anche la nuova lavastoviglie Hisense Hi8, un prodotto focalizzato sul risparmio energetico che promette una riduzione del 20% dei consumi elettrici.

Molto interessanti anche i frigoriferi Smart Screen Hisense: la casa cinese ha mostrato tre modelli con design differenti (Cross-door, French-door e Side-by-Side), in modo da permettere ai suoi acquirenti di inserire questi elettrodomestici in quasi tutte le cucine.

Altri dispositivi molto apprezzati dal pubblico dell’IFA sono state le lavasciuga, lavatrici e asciugatrici Hisense serie 5S, dotate di funzioni smart per gestire e controllare il bucato anche da remoto, con un occhio ai consumi e alla sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda la cura della casa Hisense ha presentato l’aspirapolvere senza fili con tecnologia Inverter un prodotto ad alta efficienza che permette di selezionare numerose modalità di pulizia da adattare in base alla tipologia di sporco da rimuovere.

Non sono mancate nemmeno diverse novità per il settore dell’intrattenimento come le diverse soundbar Hisense HT Saturn, sviluppate per migliorare l’audio delle smart TV di casa e per essere utilizzate in qualsiasi contesto dal cinema fino ai videogiochi.

Sul fronte delle smart TV, invece, Hisense si è distinta per suoi televisori Hisense U7 e Hisense E7 Pro, con una specifica modalità di immagine dedicata a Black Myth: Wukong, il recente videogioco ispirato alla mitologia cinese che sta raccogliendo ampi consensi in tutto il mondo.

A questo si aggiunge anche il laser TV 4K C2 Ultra certificato XBox che segna un nuovo step della partnership tra Hisense e Xbox garantendo ai gamer un’esperienza di gioco di miglior livello.

Presentate infine le nuove applicazioni di Hisense ConnectLife, la piattaforma che consente di gestire tutti i dispositivi per la smart home in casa, comodamente da un unico ambiente.

Gamma Hisense 2024, prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti che Hisense ha presentato all’IFA 2024 sono pronti ad arrivare sul mercato nei prossimi mesi anche se l’azienda cinese non ha ancora specificato nel dettaglio le varie finestre di lancio.

Probabilmente nelle settimane a ridosso dell’uscita saranno disponibili maggiori informazioni, incluse quelle sui prezzi dei singoli elettrodomestici.