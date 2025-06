Il Nothing Phone (2a) da 12 GB di RAM e 256 GB di storage è in offerta su Amazon e tocca oggi il suo nuovo prezzo minimo storico: è il mid-range da scegliere

Fonte foto: Nothing

Il Nothing Phone (2a) è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando uno dei "best buy" del momento per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media con un prezzo inferiore ai 300 euro.

La versione su cui puntare è quella con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Grazie alla promozione in corso, il mid-range di Nothing è ora disponibile con un prezzo scontato di 274 euro.

Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone, venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

Nothing Phone (2a) – 12/256 GB

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a)

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a) comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Si tratta di un chip di ottimo livello che, per la fascia di prezzo, rappresenta una delle opzioni più interessanti sul mercato. Realizzato con processo produttivo a 4 nm, questo SoC può offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

La versione in offerta dello smartphone include 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori, con un sensore principale e uno ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore, invece, comprende un sensore da 32 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15, con la personalizzazione di Nothing OS e con altri 2 major update garantiti per il prossimo futuro (è in arrivo Android 16). C’è il supporto Dual SIM ed è presente la certificazione IP54.

Il Nothing Phone (2a) può contare sull’iconico sistema di illuminazione posteriore, personalizzabile dall’utente, che garantisce un tocco esclusivo allo smartphone, contribuendo a renderlo un modello unico nella sua categoria.

Grazie anche alla nuova offerta in corso su Amazon, lo smartphone di Nothing diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media. Per tanti utenti si tratta della scelta giusta a meno di 300 euro.

Nothing Phone (2a) in offerta su Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) 12/256 GB al prezzo scontato di 274 euro. Il modello è ora al minimo storico. L’offerta riguarda la versione venduta e spedita da Amazon, proposta in due colorazioni diverse. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

