Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Trump Mobile

Il nome di Trump finisce spesso in prima pagina. Questa volta, però, non è una questione di dazi o di qualche altra normativa che potrebbe influenzare il mercato. Tutto ruota intorno a un’iniziativa dei figli del presidente americano, Eric e Donald Jr. I due hanno annunciato la nascita di Trump Mobile, un nuovo operatore virtuale per il mercato americano, che proporrà, tra pochi mesi, anche lo smartphone T1 Phone.

Nasce Trump Mobile

Trump Mobile è il nuovo operatore di telefonia mobile presentato, nelle scorse ore, dai figli del presidente americano. Il provider propone la connettività 5G in collaborazione con Liberty Mobile, un operatore virtuale che sfrutta la rete di uno dei principali operatori americani, T-Mobile.

Al momento, Trump Mobile propone un unico piano tariffario. Si tratta di The 47 Plan, con un costo di 47,45 dollari al mese e con la possibilità di essere utilizzato in abbinamento a qualsiasi smartphone (Android o iPhone).

Questo piano include minuti, SMS e Giga illimitati oltre ad altri benefit come un servizio di assistenza stradale, un servizio di telemedicina e anche la possibilità di effettuare chiamate illimitate verso l’estero (con oltre 100 destinazioni internazionali supportate).

C’è anche lo smartphone T1 Phone

In occasione del lancio di Trump Mobile è stato confermato anche l’arrivo sul mercato di T1 Phone. Si tratta di un dispositivo che arriverà sul mercato nel corso del prossimo mese di settembre e su cui, per il momento, ci sono poche informazioni.

Sul sito dell’operatore è presente un render (probabilmente incompleto vista l’assenza del flash LED posteriore) e sono riportate alcune specifiche tecniche. Il dispositivo avrà un display AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con refresh rate massimo di 120 Hz (e risoluzione Full HD+, probabilmente).

Il T1 Phone avrà 12 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibili). Non ci sono informazioni sul SoC mentre è confermata la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 20 W, e di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel (macro e profondità).

C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Lo smartphone avrà un sensore di impronte digitali sotto al display e potrà sfruttare anche il Face Unlock. Il sistema operativo sarà Android 15 (non è chiaro se ci saranno o meno i servizi Google) e dovrebbe essere aggiornato successivamente ad Android 16.

Il prezzo di lancio è di 499 dollari. Lo smartphone è attualmente in preordine, con un anticipo di 100 dollari. Non c’è ancora una data ufficiale di lancio ma il dispositivo sarà pronto per il mese di settembre 2025. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a breve.