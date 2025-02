Honor 200: il re dei ritratti in super offerta

Chi cerca un telefono di fascia media in grado di fare ottime foto lo ha trovato: oggi Honor 200 è in offerta e costa pochissimo

Fonte foto: Honor

Il mercato degli smartphone di fascia media è diventato estremamente competitivo, con una miriade di opzioni che rendono difficile la scelta del dispositivo ideale. In questo scenario, il prezzo gioca un ruolo determinante.

Fortunatamente, Amazon offre spesso sconti significativi che possono influenzare notevolmente la decisione d’acquisto, rendendo più accessibili smartphone con ottime caratteristiche.

Tra questi, l’Honor 200 uno dei telefoni migliori per fare le foto, che rappresenta una scelta interessante anche grazie alle promozioni disponibili su Amazon.

Honor 200 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 – Versione 8/256 GB

Honor 200: scheda tecnica

Honor 200 è grande 161,5×74,6×7,7 mm e ha un peso di 187 g. Il display è un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 1.200×2.664 pixel, refresh rate di 120 Hz, supporto HDR e una luminosità di picco di 4.000 nit.

Sotto la scocca, troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 e, nel modello oggi in offerta su Amazon, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico è una delle chicche di questo telefono: è composto da una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP (f/2.0) dotato di OIS, un teleobiettivo da 50 MP (f/2.4) con OIS e zoom ottico 2.5x (ottimo per i ritratti), e un obiettivo ultrawide da 12 MP (f/2.2) con autofocus.

In modalità ritratto, inoltre, la fotocamera di Honor 200 offre alcuni utilissimi effetti fotografici realizzati in collaborazione con lo studio parigino Harcourt. Il risultato è davvero notevole.

La fotocamera frontale è da 50 MP (f/2.1) e, come gli altri sensori, permette di registrare video in 4K@30fps. Per l’audio, invece, lo smartphone è dotato di altoparlanti stereo ma non ha il jack da 3.5mm.

Sul fronte della connettività, Honor 200 offre WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta infrarossi e USB Type-C 2.0. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica rapidissima da 100W, che permette di raggiungere il 57% in soli 15 minuti, e ricarica inversa da 5W.

Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia MagicOS 8.

Honor 200: l’offerta Amazon

Su Amazon, l’Honor 200 nella colorazione Black, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è disponibile a 344,90 euro, con una percentuale di sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 599,90 euro.

Questa offerta rende l’Honor 200 particolarmente interessante, considerando le specifiche tecniche di tutto rispetto, tra cui la fotocamera principale da 50 MP e quella zoom sempre a 50 MP, la ricarica rapida da 100W e lo schermo OLED.

La combinazione di queste caratteristiche, unite al prezzo scontato, posiziona l’Honor 200 come un’opzione molto valida nel competitivo mercato degli smartphone di fascia media.