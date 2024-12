Honor 300 ufficiale Cina, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato i nuovi smartphone della serie 300 composta da Honor 300 (in foto), Honor 300 Pro e Honor 300 Ultra, tre device che vanno a posizionarsi in diverse fasce di mercato da quella intermedia del modello base, fino ad arrivare a quella più alta del modello Ultra. Una scelta che, da un lato, permette agli utenti di scegliere il device più adatto alle proprie esigenze (e alle proprie tasche) e dall’altro permette all’azienda produttrice di posizionarsi in diversi segmenti, offrendo in ogni caso un buon comparto hardware.

Honor 300: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Honor 300 ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 2.664×1.200 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz e 4.000 nit di luminosità di picco.

Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a cui si affiancano 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Presente anche la funzione Honor RAM Turbo che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica cablata a 100 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente MagicOS 9.0.

Infine è presente anche la certificazione IP65, che ne attesta la resistenza alla polvere e ai getti d’acqua a bassa pressione da tutte le direzioni.

Il nuovo Honor 300 è già disponibile in Cina nelle colorazioni Lu Smoke Purple, Inkstone Black, Chaka Green, Cang Mountain Gray e Yulong Snow al prezzo suggerito di:

Honor 300 – 8/256 GB — 2.299 yuan (300,70 euro)

Honor 300 – 12/256 GB — 2.499 yuan (326,86 euro)

Honor 300 – 12/512 GB — 2.799 yuan (366,10 euro)

Honor 300 – 16/512 GB — 2.999 yuan (392,26 euro)

Honor 300 Pro: scheda tecnica e prezzo

Honor 300 Pro ha uno schermo AMOLED che misura 6,78 pollici, con risoluzione 2.700×1.224 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e di nuovo 4.000 nit di luminosità di picco.

Il processore in dotazione stavolta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Torna anche stavolta la funzione Honor RAM Turbo.

Grazie a questo chip il device permette agli utenti di accedere a una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui un editor AI per le foto, l’assistente per la scrittura, il tool per riassumere le note audio e molto altro.

Per quanto riguarda le fotocamere ai due sensori già visti sul precedente modello si aggiunge anche un teleobiettivo da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è di nuovo da 50 MP.

Tra le connessioni stavolta ci sono 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, sensore a infrarossi e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria è di nuovo da 5.300 mAh con ricarica via cavo a 100 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è anche stavolta Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0. Infine anche questo modello è certificato IP65.

Anche Honor 300 Pro è già disponibile in Cina nei colori Inkstone Black, Tea Green e Starlight Sand al prezzo suggerito di:

Honor 300 Pro – 12/256 GB — 3.399 yuan (444,58 euro)

Honor 300 Pro – 12/512 GB — 3.699 yuan (483,82 euro)

Honor 300 Pro – 16/512 GB — 3.999 yuan (523,06 euro)

Honor 300 Ultra: scheda tecnica e prezzo

Il vero top di gamma è l’Honor 300 Ultra (in foto) che ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 2.700×1.224 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 4.000 nit.

Anche su questo modello il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Torna, naturalmente, anche su questo modello la funzione Honor RAM Turbo.

Anche questo modello, avendo lo stesso identico processore del modello Pro permette di utilizzare la suite di funzioni AI di Honor.

Simile al precedente modello il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom digitale 100x da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Speculari anche le connessioni con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, sensore a infrarossi e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente. Stavolta, però, il dispositivo è compatibile anche con la comunicazione satellitare.

La batteria è anche stavolta da 5.300 mAh con ricarica via cavo da 100 W e ricarica wireless da 80 W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con interfaccia MagiOS 9.0. Infine torna anche su questo smartphone la certificazione IP65.

Anche Honor 300 Ultra è già disponibile in Cina nei colori Camellia White e Inkstone Black al prezzo suggerito di