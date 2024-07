Honor Magic6 Lite, il prezzo è imperdibile: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

"Ok, il prezzo è giusto". Non stiamo parlando dello storico quiz dei primi anni ’90, ma dell’offerta disponibile oggi sull’Honor Magic6 Lite, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, ma che oggi paghi molto meno rispetto al suo reale valore. Il merito è dell’ottima promo disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e riesci a risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Aggiungendo tutti i privilegi riservati agli utenti Amazon, l’offerta diventa una delle più vantaggiose che puoi trovare online per un telefono con queste caratteristiche.

A proposito di caratteristiche: vediamo velocemente la scheda tecnica dell’Honor Magic6 Lite. Lo smartphone si differenzia rispetto agli altri modelli che trovi online e non solo per il design ricercato. Lo schermo è ultra-resistente e con risoluzione 1,5K (superiore al FHD), mentre la fotocamera principale posteriore è da 108 megapixel. La super batteria da 5.300mAh è una delle più potenti disponibili sul mercato. Uno smartphone veramente versatile e che oggi trovi a un prezzo vantaggioso.

Honor Magic6 Lite: prezzo, sconto e offerta Amazon

Da oggi lo smartphone di Honor è disponibile su Amazon a un prezzo di 249,99 euro con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 150 euro e approfitti anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Oltre a tutto questo devi aggiungere i vantaggi garantiti da Amazon: spedizione garantita in ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine) e la possibilità di fare il reso fino a 14 giorni dall’acquisto.

Honor Magic6 Lite: la scheda tecnica

Da oramai più di un anno Honor è tornata sul mercato italiano e lo ha fatto con dispositivi interessanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’Honor Magic6 Lite è uno dei dispositivi bandiera di questa "seconda vita" del produttore cinese e la scheda tecnica ce lo dimostra.

Il produttore cinese ha fatto scelte molto interessanti per rendere lo smartphone veramente unico in un momento storico in cui i dispositivi sono tutti molto simili tra di loro. Partiamo dal design: la parte posteriore si caratterizza per un anello dove è presente l’ottimo comparto fotografico. La fotocamera principale è da ben 108 megapixel ed è accompagnata da un obiettivo ultra-grandangolare da 5 megapixel e da un sensore super macro da 2 megapixel. Grazie allo zoom 3x lossless la qualità degli scatti è ottima anche utilizzando lo zoom. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Un altro elemento che lo contraddistingue è lo schermo. Honor ha optato per un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate da 120 Hz. Il display è anche molto resistente e ha ricevuto la certificazione SGS contro le cadute e protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca trovi il processore Snapdragon 6 Gen 1 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la super batteria da 5300mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Oltre a ricaricarsi abbastanza velocemente, la batteria ha anche una garanzia anti-invecchiamento fino a 3 anni.

