Honor, con lo sconto Amazon questo smartphone top è un affare: sconto imperdibile

L'ottimo Honor 200 è in offerta con uno sconto di 250 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche

Se stai cercando un nuovo smartphone, questo è l’affare del giorno. Su Amazon, infatti trovi l’Honor 200, telefono top uscito sul mercato da pochi mesi, in promo con un ottimo sconto che ti fa risparmiare ben 250 euro sul prezzo di lancio (il prezzo che vedi nella pagina prodotto si riferisce al prezzo mediano, che, logicamente è un po’ più basso). L’offerta è veramente molto interessante e non solo per l’ottimo sconto che trovi sul sito di e-commerce. L’Honor 200, infatti, è un telefono che garantisce prestazioni top ed è dotato anche di un design che lo contraddistingue in un mercato in cui oramai tutti i dispositivi sono uguali. Oltre a tutto questo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in 5 rate a tasso zero, il che lo rende ancora più interessante.

A bordo del telefono troviamo componenti di ultima generazione, a partire da una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. Altrettanto ottimo il processore Snapdragon che assicura prestazioni ottime con qualsiasi tipologia di app. Chiude il cerchio una batteria con una grande capacità che può durare fino a due giorni. Se stavate aspettando la giusta offerta per un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per te.

Honor 200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi l’Honor 200 a un prezzo di 399,90 euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo mediano segnalato su Amazon. Se prendiamo come riferimento il prezzo di listino (649,90 euro), la percentuale di sconto aumenta al 38% e il risparmio totale è di ben 250 euro. Questo fa capire che si tratta di una promo veramente eccezionale, a cui aggiungere anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 79,98 euro al mese. Il telefono è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo, come da indicazioni di Amazon.

Honor 200: la scheda tecnica

Distinguersi in un mercato sempre più standardizzato non è semplice. Per questo motivo Honor prova con i suoi smartphone a portare una ventata di freschezza. E questo Honor 200 lo fa grazie a un design veramente unico. La cover posteriore è ispirata alla natura, e il bump posteriore che ospita la tripla fotocamera posteriore è ispirato alla "Casa Mia" di Gaudì. Un telefono che incontra l’arte per cambiare gli stilemi della telefonia.

A un design così caratteristico Honor ha affiancato uno smartphone con una scheda tecnica da vero top di gamma. A partire già dallo schermo AMOLED Quad-curve da 6,7 pollici e con una risoluzione superiore al FullHD. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano con le app social, ma a fare veramente la differenza è la luminosità che tocca dei picchi fino a 4.000 nit. Infine, la tecnologia Eye Comfort non stanca troppo gli occhi anche dopo un utilizzo prolungato. Prestazioni ottime grazie alla presenza del processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna a supporto.

Anche sul comparto fotografico Honor ha investito molto. Come detto, nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e infine un teleobiettivo da ben 50 megapixel con zoom digitale fino a 50x. Anche la fotocamera frontale è da 50 megapixel e assicura selfie perfetti per ogni situazione. Se sei un amante della fotografia, questo è lo smartphone top che fa per te, senza dover spendere una cifra esagerata. Immancabile il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare la qualità delle immagini.

Chiudiamo con una super batteria da 5.200mAh con ricarica rapida fino a 100W che ti permette di avere il 100% di autonomia in meno di mezzora. Con un utilizzo normale puoi ricaricare la batteria anche dopo quarantotto ore.

