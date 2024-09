Honor, questo smartphone è in offerta a prezzo stracciato: costa la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Trovare uno smartphone con ottime caratteristiche e molto affidabile a metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo l’offerta disponibile oggi per l’Honor Magic6 Lite cattura l’attenzione. Lo smartphone top del produttore cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% ed è il protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Uno sconto che supera i 150 euro e che lo fa diventare lo smartphone da acquistare nella fascia di prezzo che va dai 200 ai 250 euro.

Un telefono dotato di un’ottima scheda tecnica, soprattutto in relazione al prezzo. Rientra in quella particolare fascia tra i medio e i top di gamma sempre più ambita dai produttori e dove negli ultimi anni la concorrenza è agguerrita. E questo Honor Magic6 Lite si difende alla grandissima, grazie a uno schermo ampio e anti-caduta, un processore prestazionale, una fotocamera professionale da 108 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Lo smartphone ideale per chi vuole spendere poco, ma vuole comunque un dispositivo performante.

Honor Magic6 Lite

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Honor Magic6 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per l’Honor Magic6 Lite. Lo smartphone del produttore cinese è in promo a un prezzo di 234,99 euro grazie allo sconto del 41%. Il risparmio netto supera i 150 euro, una cifra elevata per un telefono di questa fascia. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Devi essere abbastanza veloce nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare e solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 300.

Honor Magic6 Lite

Honor Magic6 Lite: la scheda tecnica

La bontà di questo smartphone la si intuisce subito, basta aprire la pagina prodotto. Ad accoglierci il badge "Scelta Amazon" riservato solo ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti specifici che riguardano le caratteristiche e l’affidaibilità.

L’Honor Magic 6 Lite si distingue dagli altri telefoni, sia nel design sia nelle caratteristiche. Partiamo dal primo. Oltre ad avere uno schermo con cornici sottilissime, la parte posteriore è caratterizzata da un cerchio che racchiude tutti i sensori fotografici e il LED. Una soluzione veramente unica e speciale, che lo impreziosisce. A proposito di comparto fotografico, Honor ha dotato il suo dispositivo di una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 5 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. A supporto hai gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano in tempo reale gli scatti e tra le modalità di scatto c’è anche quella dedicate alle foto in notturna.

Un’altra caratteristica che contraddistingue l’Honor Magic6 Lite è lo speciale display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, più elevata della classica Full HD. Ma aa particolarità dello schermo è la sua capacità di resistere alle cadute. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen 1, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 5.300mAh, una delle più grandi del settore, con una ricarica veloce da 35W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

Honor Magic6 Lite