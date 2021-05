Honor MagicBook X: i nuovi laptop low cost piccoli e leggeri

Piccoli, ma soprattutto leggeri e a buon mercato. Sono le parole chiave dei notebook MagicBook X appena presentati da Honor in Cina insieme al tablet Tab X7, Paese che ha dato i natali all’azienda nata otto anni fa da una costola di Huawei e venduta di recente ad una nuova società, sempre cinese, a causa delle difficoltà del Gruppo Huawei con gli Stati Uniti.

Honor MagicBook X arriva in versione da 14 e da 15 pollici: non cambia lo spessore, contenuto su entrambi a 15,9 millimetri, ma varia leggermente il peso, 1,38 kg nel primo caso mentre 1,56 kg nel secondo. Numeri interessanti al pari di quelli che caratterizzano la scheda tecnica, numeri che diventano più che notevoli se nella conta si tengono in considerazione i prezzi. In Cina la base di partenza è stata fissata in 2.999 yuan, cioè circa 380 euro al cambio attuale, per un Honor MagicBook X da 14 pollici con chip Intel Core i3 e 256 GB di spazio di archiviazione. Bisognerà però capire quanto varieranno al rialzo nel momento in cui gli Honor MagicBook X dovessero raggiungere l’Europa.

Honor MagicBook X caratteristiche tecniche

Come anticipato, Honor MagicBook X è stato declinato in due versioni, una da 14,1 pollici mentre l’altra da 15,6 pollici effettivi. Varia quindi la superficie dei display ma non la loro tipologia, che è IPS per entrambi con risoluzione Full HD.

Fa piacere inoltre trovare la certificazione TÜV Rheinland a garanzia di una particolare attenzione verso le emissioni di luce blu che possono affaticare la vista. Apprezzabile il lavoro svolto dai tecnici di Honor per ottimizzare al massimo gli spazi: come si vede dalle foto, le cornici intorno al display sono state davvero ridotte al minimo.

Il “motore" degli Honor MagicBook X che dà vita a Windows 10 Home – preinstallato – è composto dai chip Core i3 o i5 di decima generazione di Intel, dalla GPU Intel UHD Graphics che condivide la memoria con quella di sistema, da 8 o da 16 GB di tipo DDR4 a 2.666 MHz a seconda della scelta in fase d’acquisto. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, Honor ha scelto la velocità e la durevolezza degli SSD consentendo di scegliere tra due capacità: 256 o 512 GB.

In tema di connettività sono presenti, tra le altre cose, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, connessione Magic Link, due ingressi USB-A (uno per ogni fianco), una micro HDMI, un ingresso per il jack audio da 3,5 mm e infine un ingresso USB-C sfruttabile anche per la ricarica rapida. C’è pure una webcam con risoluzione HD. La batteria è da 56 wattora e può essere ricaricata rapidamente fino a 65 watt di potenza massima.

Honor MagicBook X prezzi e disponibilità

Come da tradizione aziendale, i prezzi di Honor MagicBook X rientrano tra gli aspetti più interessanti. Prima di elencarli è bene specificare una volta di più per il momento non ci sono notizie in merito alla commercializzazione in Europa.

Honor MagicBook X 14" con Intel Core i3, 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 2.999 yuan, circa 380 euro

Honor MagicBook X 15" con Intel Core i3, 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 3.090 yuan, circa 395 euro

Honor MagicBook X 15" con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di storage a 3.599 yuan, circa 460 euro

Honor MagicBook X 14" con Intel Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di storage a 3.999 yuan, circa 510 euro

Honor Tab X7 caratteristiche e prezzi

Insieme ai nuovi notebook arriva il tablet Honor Tab X7 con cui l’azienda ha cercato di offrire il prodotto migliore ad un prezzo di listino incredibilmente basso. Tre le configurazioni offerte in Cina: quella d’accesso alla gamma con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione ad appena 899 yuan, circa 115 euro, quella al vertice che a parità di memorie offre il supporto alle reti 4G LTE venduta per 1.199 yuan, poco più di 150 euro, ed infine una terza dedicata ai più piccini da 999 yuan, meno di 130 euro.

Il display è un IPS da 8 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel e certificazione TÜV Rheinland, la batteria da 5.100 mAh consente secondo Honor di riprodurre fino a 10 ore di video in HD, il peso è contenuto a poco più di 300 grammi ma, come per i notebook MagicBook X, non è ancora chiaro se Honor Tab X7 verrà commercializzato in Europa.