Il top di gamma Honor MagicBook Art 14 2024 è anche un dispositivo ultrasottile che include alcune funzionalità AI per la produttività.

Fonte foto: Honor.

Nel corso del suo recente evento a Shenzhen, Honor ha annunciato alcune grandi novità, tra cui lo smartphone pieghevole Honor Magic V3, il fratello minore Magic VS3, il tablet Magic Pad 2 e l’attesissimo Honor MagicBook Art 14 2024.

Quest’ultimo è il primo laptop ultraleggero e ultrasottile dell’azienda (con il suo peso di soli 1,03 kg e spessore di 12,95 mm), che si caratterizza anche per alcune funzionalità AI.

Honor MagicBook Art 14 2024: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor MagicBook Art 14 2024 è un laptop dal design curvo nella parte inferiore, con un display OLED da 14,6 pollici con risoluzione 3.120×2.080, aspect-ratio 3:2, luminosità 700 nit e frequenza di aggiornamento 120 Hz. Il rapporto schermo-scocca è invece del 97%.

Questo laptop ultraleggero è poi dotato di dimming PWM a 4.320 Hz, di tecnologia Honor Oasis Eye Protection, per ridurre l’affaticamento degli occhi, e della modalità e-Book, che supporta il tocco preciso a dieci punti con vari gesti.

Per quanto riguarda il processore, il dispositivo viene venduto con Intel Core Ultra 5 125H o Intel Core Ultra 7 155H. La GPU è invece per entrambe le versioni Intel Arc. Honor MagicBook Art 14 2024 offre inoltre una RAM LPDDR5X da 16/32 GB e storage interno SSD da 1 TB.

Le altre caratteristiche sono da citare i 6 speaker con audio spaziale e supporto DTS, i tre microfoni, la webcam magnetica rimovibile con risoluzione HD, il sensore di impronte digitali sotto il tasto di accensione e la tastiera retroilluminata.

Il laptop include anche 1 porta USB di tipo C, 1 porta USB di tipo A 3.2 Gen 1, 1 porta Thunderbolt, 1 porta HDMI 2.1-TMDS, una porta jack da 3,5 mm, ma anche connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3 e NFC.

MagicBook Art 14 2024 è dotato poi di sistema di raffreddamento a camera di vapore e batteria da 60 Wh che si carica completamente in 95 minuti, arrivando al 46% in soli 30 minuti.

Come accennato, il nuovo laptop di Honor offre anche alcune funzionalità AI interessanti, dedicate soprattutto alla produttività. Ad esempio, l’assistente virtuale YOYO può aiutare gli utenti nella ricerca intelligente dei file.

Inoltre, l’AI può anche riassumere testi in modo efficace, convertire registrazioni audio in testo, ridurre il rumore durante le videochiamate e identificare automaticamente i relatori durante le riunioni in videochiamata.

Honor MagicBook Art 14 2024: prezzi e disponibilità

Il top di gamma Honor MagicBook Art 14 2024 viene rilasciato con sistema operativo Windows 11 in due colori (Sunrise Impression e Summer Olives) e tre diverse varianti.

La prima, con processore Intel Ultra 5, 16 GB di RAM e 1 TB di storage, avrà un prezzo di 7.799 yuan (circa 987 euro).

La seconda, con chip Intel Ultra 5, 32 GB di RAM e 1 TB di storage avrà un prezzo di 8.499 yuan (circa 1.076 euro).

Infine, la versione con processore Intel Ultra 7, 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, avrà un prezzo di 9.499 yuan (circa 1202 euro).

Al momento, non è chiaro se questo laptop verrà venduto al di fuori del mercato cinese. Tuttavia, l’azienda potrebbe annunciare l’arrivo del suo laptop ultraleggero in Europa già nel prossimo futuro ma, chiaramente, i prezzi finali non saranno la semplice conversione dei prezzi cinesi.

A causa dei costi di logistica e della tassazione più alta, infatti, Honor MagicBook Art 14 2024 in Europa avrà un prezzo superiore.