Honor ha svelato due nuovi notebook con chip Intel: debuttano gli Honor Magicbook X16 Plus e X14 Plus, ecco specifiche e prezzi

Fonte foto: HONOR

In occasione della presentazione dei nuovi Honor 300, l’azienda cinese ha svelato anche due nuovi notebook che andranno ad arricchire la gamma Magicbook. Si tratta del Magicbook X16 Plus e del Magicbook X14 Plus. I due modelli si preparano ad arrivare sul mercato con un nuovo processore Intel che debutta proprio con i nuovi laptop di Honor.

Il chip in questione è il nuovo Intel Core 5 220H, basato su architettura Raptor Lake Refresh (evoluzione diretta della tredicesima generazione di processori Intel; è una riedizione ottimizzata del chip i5-13600H) e dotato di CPU a dodici core (quattro Performance e otto Efficient). Non si tratta, quindi, di uno dei nuovi Intel Core Ultra con architettura Luna Lake.

I due nuovi notebook di Honor, per il momento, saranno venduti solo in Cina ma potrebbero arrivare, nel corso del 2025, anche in Europa e, ovviamente, in Italia, dove, in questi ultimi mesi, Honor si è concentrata quasi esclusivamente su smartphone e table e non ha ancora avviato la vendita del MagicBook Art 14 con Snapdragon X Elite (presente, però, sul sito ufficiale).

Honor Magicbook X16 Plus: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Honor Magicbook X16 ha un display da 16 pollici con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate di 120 Hz oltre che con luminosità massima di 430 nits. Sotto la scocca c’è il già citato Intel Core 5 220H affiancato da 16/32 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. C’è spazio anche per una batteria da 75 Wh, con supporto alla ricarica da 65 W.

La dotazione di porte comprende due USB-C e due USB-A oltre a una HDMI e a un jack da 3,5 mm. La tastiera è full-size, con tastierino numerico laterale, ed è retroilluminata. Il touchpad è da 5 pollici di diagonale. Il sistema operativo è Windows 11. Il comparto connettività include il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1 e il chip NFC. Il notebook ha uno spessore (da chiuso) di 18 mm e pesa 1,79 chilogrammi.

Il notebook arriva in Cina dal 12 dicembre, con le colorazioni Starry Gray e Light Sea Blue. Ecco i prezzi:

16 GB + 1 TB – 5.099 yuan (circa 665 euro)

(circa 665 euro) 32 GB + 1 TB – 5.399 yuan (circa 705 euro)

Honor Magicbook X14 Plus: caratteristiche e prezzo

La gamma si completa con il nuovo Honor Magicbook X14 Plus che utilizza lo stesso processore Core 5, sempre supportato da 16/32 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. A cambiare è il display: il notebook ha un pannello IPS in 16:10 da 14 pollici con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel (quindi con risoluzione più alta rispetto al 16 pollici) e refresh rate di 120 Hz. La batteria è da 60 Wh, con ricarica da 65 W.

Le porte sono le stesse mentre la tastiera retroilluminata non ha il tastierino numerico laterale. La dotazione si completa con il supporto Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1 e un chip NFC oltre al sistema operativo Windows 11 Home. Il notebook è spesso (da chiuso) 16 mm e pesa 1,34 chilogrammi.

Le vendite partono il 12 dicembre, con due colorazioni disponibili (Starry Gray e Light Sea Blue). Questi sono i prezzi: