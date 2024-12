Honor MagicBook Art 14 disponibile in Italia, scheda tecnica e prezzo

Fonte foto: Honor

Dopo aver presentato, in Cina, i nuovi MagicBook X14 e X16, Honor ha annunciato, in queste ore, l’avvio delle vendite del nuovo Honor MagicBook Art 14 in Italia. Si tratta di un Copilot+ PC dotato del chip Qualcomm Snapdragon X che va ad arricchire la gamma del brand che, per il mercato italiano, da tempo aspettava il lancio di un nuovo notebook.

Honor MagicBook Art 14: caratteristiche

Il nuovo Honor MagicBook Art 14 è dotato del chip Qualcomm Snapdragon X Elite affiancato da 32 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Il chip è supportato da un sistema di raffreddamento intelligente con due ventole che consente di regolare le temperature anche sotto carico.

Il display, invece, è costituito da un pannello OLED con supporto touch caratterizzato da una diagonale di 14,6 pollici e da risoluzione di 3.120 x 2.080 pixel, con un rapporto tra le dimensioni di 3:2, un refresh rate massimo di 120 Hz e una luminosità di picco di 700 nits.

Il notebook è dotato di una batteria da 60 Wh, con circa 98 minuti per una ricarica completa, e una scocca realizzata in lega di magnesio, con la parte della tastiera realizzata in lega di titanio. C’è anche un sensore di impronte digitali, integrato nel tasto d’accensione, ed è disponibile una fotocamera 1080p ad attacco magnetico, che potrà essere rimossa e inserita in un apposito slot, quando non serve. Honor chiama questo sistema Modular Camera Design.

Honor MagicBook Art 14 può utilizzare le reti Wi-Fi 7 (con possibilità di collegarsi a un modem compatibile fino a 360 metri di distanza secondo Honor) e il Bluetooth 5.4. C’è il chip NFC ed è possibile sfruttare un comparto audio con 6 speaker stereo, che formano il sistema HONOR Six-speaker Spatial Audio, e 3 microfoni. La dotazione di porte comprende due USB-C 3.2 Gen 2, una USB-A 3.2 Gen 1, una HDMI 2.1 e un jack audio da 3,5 mm.

Il notebook ha dimensioni pari a 316,77 x 223,63 x 11,5 mm per un peso complessivo di appena 1,02 chilogrammi. La scocca è realizzata con colorazione Starry Gray. Il sistema operativo è Windows 11 per chip Arm. Gli utenti potranno sfruttare la tecnologia MagicRing che consente la connessione automatica tra dispositivi con lo stesso account.

Honor MagicBook Art 14: prezzo

Il nuovo Honor MagicBook Art 14 è acquistabile da subito in Italia, per ora solo tramite lo store Honor. Il notebook è disponibile con un prezzo di listino di 1.699 euro ma con un ‘offerta lancio che garantisce uno sconto di 200 euro. Per chi acquista il laptop, inoltre, ci sono in regalo il tablet Honor Pad 9 e 12 mesi di Microsoft 365 Personal.