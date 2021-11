I nuovi laptop Honor arrivano in Italia: prezzi e caratteristiche

Sono disponibili anche in Italia, a sei mesi dal lancio in Cina, i nuovi laptop Honor MagicBook X da 14 e 15 pollici. Purtroppo, però, come spesso accade quando un prodotto passa dal mercato cinese a quello globale, i prezzi di questi laptop sono cresciuti notevolmente, anche se va detto che in Italia Honor li vende in bundle con le cuffiette wireless Earbuds 2 Lite (che valgono 99 euro).

Inoltre, mentre in Cina sono stati presentati 4 modelli (con CPU Intel Core i3 e i5, da 14 e 15 pollici) in Italia arrivano solo 2 configurazioni: il modello da 14 pollici con CPU Intel Core i5-10210U e quello da 15 pollici con CPU Intel Core i3-10110U. Una scelta abbastanza strana, visto che la CPU i5 consuma e scalda di più della i3 e sarebbe stato logico aspettarsi un 14 pollici con i3 e un 15 pollici con i5. Probabilmente dietro questa scelta di Honor c’è l’ormai famigerata crisi dei chip: questi sono i componenti a disposizione, questi sono i prodotti venduti. Per il resto, comunque, gli Honor MagicBook sono dei buoni computer portatili per attività di base, ben costruiti e dal peso tutto sommato contenuto.

Honor MagicBook X 14 e 15 pollici: caratteristiche tecniche

Come già accennato, solo due configurazioni di Honor MagicBook X sono al momento disponibili in Italia e, per tanto, sono solo questi quelli di cui stiamo parlando.

Honor MagicBook X 14 è il modello con display LCD IPS Full HD, da 14,1 pollici. In Italia è venduto con CPU Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e 512 GB spazio su disco SSD. La scheda grafica è integrata nella CPU: si tratta della Intel UHD Graphics.

La dotazione di porte e connessioni prevede il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, una porta USB-C, una porta USB-A 2.0, una USB-A 3.0, una porta HDMI per un monitor esterno o una TV e, infine, un jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

La batteria di MagicBook X 14 è da 56 Wh, con ricarica abbastanza veloce: 65 watt. La capacità dell’accumulatore, va detto, non è delle più elevate. Il peso di questo laptop è di 1,38 Kg.

Honor MagicBook X 15 ha lo stesso display, ma da 15,6 pollici, CPU Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB. In questo caso la batteria è ancor più piccola (ma la CPU consuma di meno): 43 Wh, sempre con ricarica a 65 Watt. Identica la dotazione di porte, mentre il peso sale a 1,56 Kg.

Honor MagicBook X 14 e 15 pollici: quanto costano

I nuovi Honor MagicBook X sono al momento disponibili in Italia solo attraverso lo store ufficiale di Honor, ai seguenti prezzi:

Honor MagicBook X 14: 749 euro

Honor MagicBook X 15: 649 euro

Non sono economicissimi, quindi, anche considerata la scelta di usare CPU Intel di decima generazione (siamo ormai alla dodicesima). Tuttavia, se questi due modelli dovessero arrivare in futuro su Amazon con un robusto taglio di prezzo potrebbero diventare assai più interessanti.