Honor MagicWatch 2, con l'offerta Amazon è irresistibile

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch piuttosto completo, ottimo per l’attività sportiva amatoriale e monitoraggio dei parametri vitali. Su Amazon è in super offerta

Prima di acquistare uno smartwatch ci sono alcune considerazioni da fare e, in base a queste, si può capire un po’ più chiaramente a quale fascia di prezzo rivolgersi.

Ad esempio, per gli utenti che non hanno bisogno di caratteristiche particolari, la scelta più ovvia è andare verso un prodotto più semplice, per lo sport a livello amatoriale o per monitorare in modo facile e veloce i propri parametri vitali.

Chiaramente sono moltissimi i prodotti che vanno a posizionarsi in questo segmento ma tra quelli più interessanti c’è sicuramente l’Honor MagicWatch 2, uno smartwatch ricco di funzionalità, con un design moderno e un prezzo contenuto. Con le offerte Amazon si può acquistare per meno di 130 euro, un affare davvero ottimo.

Honor MagicWatch 2– Display AMOLED 1,39 pollici – Sistema operativo LiteOS

Honor MagicWatch 2: scheda tecnica

Il display dell’Honor MagicWatch 2 è un AMOLED circolare che misura 1,39 pollici e ha risoluzione 454×454 pixel. Presente naturalmente la funzione Always-On.

Questo modello ha una cassa da 46 mm che è realizzata in acciaio inossidabile 316L, un materiale estremamente robusto utilizzato nell’industria aerospaziale che, oltretutto, è anche molto leggero. Il cinturino è in silicone.

Il processore è un Huawei Kirin A1 con 32 MB di RAM e 4 GB di memoria interna. Il sistema operativo è LiteOS ed è stato sviluppato direttamente da Huawei per i suoi wearables (Honor, fino a poco tempo fa, era un brand di Huawei). Pur avendo un ecosistema di applicazioni meno variegato rispetto ad Android, garantisce comunque l’accesso a diversi software pronti ad espandere le funzionalità dello smartwatch.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali includono il controllo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Presenti anche le impostazioni per rilevare i livelli di stress dell’utente (modalità TruRelax) e la qualità sonno (modalità TruSleep).

Gli sportivi, invece, possono tenere traccia dei loro progressi in 15 diverse attività differenti, tra queste il device si concentra certamente sulla corsa, mettendo a disposizione degli atleti 13 programmi di allenamento personalizzabili.

Il device è ottimo anche per l’attività outdoor e, grazie al GPS integrato, riesce a garantire un rilevamento dei dati estremamente precisi, anche senza portare con sé lo smartphone. Oltretutto, essendo resistente fino a 5 ATM, l’Honor MagicWatch 2 può essere utilizzato anche per il nuoto.

Sempre in materia di fitness, sul device c’è anche un assistente virtuale che aiuta l’utente nell’attività fisica con suggerimenti e modalità di allenamento personalizzate utili per migliorare le proprie performance.

Per collegare lo smartwatch al telefono si può utilizzare il Bluetooth 5.0, che consente anche di accedere all’app Huawei Health, dove vengono archiviati i dati sulla salute e quelli sugli allenamenti raccolti dal dispositivo.

Non mancano, naturalmente, tutte le funzionalità più classiche di uno smartwatch e gli utenti potranno, quindi, gestire le notifiche del telefono, la riproduzione dei contenuti musicali e le chiamate (microfono e altoparlante integrati).

Stando alle dichiarazioni del produttore l’autonomia è di circa 10/14 giorni in modalità normale senza il GPS.

Honor MagicWatch 2: l’offerta su Amazon

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch molto interessante, la soluzione ideale per chi ha bisogno di un prodotto semplice ed economico per monitorare i propri parametri vitali o i progressi nell’attività sportiva a livello amatoriale. In più è anche un bell’orologio, dallo stile sobrio e adatto a tutte le occasioni.

Per portare a casa questo smartwatch servono 179 euro ma con le offerte su Amazon si scende a 129 euro (-28%, –50 euro) una buona offerta che potrebbe fare gola a molti.

