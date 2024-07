Honor MagicWatch 2, a questo prezzo è un vero affare: costa la metà

Fonte foto: Amazon

Il settore degli smartwatch è in forte crescita e sono sempre di più gli utenti che decidono di acquistare uno di questi device per monitorare i propri parametri vitali o l’attività sportiva.

I modelli sul mercato sono davvero molti e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze non è affatto semplice, soprattutto per chi sta muovendo i primi passi in questo contesto. Per fortuna grazie alle offerte su Amazon fare la scelta giusta è un po’ più semplice e si possono portare a casa a prezzi irripetibili ottimi device come l’Honor MagicWatch 2.

Parliamo di un dispositivo molto interessante, un buon alleato per chi pratica sport a livello amatoriale e per chi cerca una soluzione semplice e completa per tenere sotto controllo la salute. Per le prossime ore questo smartwatch può essere acquistato a un prezzo irripetibile, con uno sconto del 50%.

Honor MagicWatch 2– Display AMOLED 1,39 pollici – Sistema operativo LiteOS

Honor MagicWatch 2: scheda tecnica

Honor MagicWatch 2 ha un display un AMOLED circolare con funzione Always-on da 1,39 pollici, con risoluzione 454×454 pixel. Questa specifica offerta riguarda il modello con cassa da 46 mm, realizzata in acciaio inossidabile 316L, un materiale leggero e molto robusto, il cinturino, invece, è in silicone.

Il processore è un Huawei Kirin A1 affiancato da 32 MB di RAM e 4 GB di memoria interna. Il sistema operativo è LiteOS e consente di accedere a un discreto ecosistema di applicazioni utili per espandere le funzionalità di questo device.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri vitali abbiamo il controllo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), le opzioni per il rilevamento dei livelli di stress dell’utente (chiamate modalità TruRelax) e quelle per la qualità sonno (chiamate modalità TruSleep).

Sul fronte dell’attività sportiva, invece, è possibile tenere traccia dei progressi in 15 discipline diverse, con particolari attenzioni verso la corsa con ben 13 programmi di allenamento personalizzabili. Ottime anche le funzionalità per le attività outdoor che grazie al GPS integrato garantiscono una buona precisione nel rilevamento della posizione e dei dati. Lo smartwatch è anche resistente fino a 5 ATM e può, dunque, essere utilizzato anche per gli sport acquatici.

Per aiutare ulteriormente gli atleti è disponibile anche l’assistente virtuale di Honor che aiuta a migliorare l’attività fisica fornendo suggerimenti e modalità di allenamento personalizzate.

Collegando lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth 5.0, e scaricando l’app Huawei Health, è possibile accedere facilmente ai dati sulla salute e sugli allenamenti in modo facile e veloce.

Per quanto riguarda le funzionalità più classiche, non manca la possibilità di gestire le notifiche del telefono, la riproduzione dei contenuti musicali e le chiamate (tramite microfono e altoparlante integrati).

Sul fronte dell’autonomia, il produttore dichiara circa 10/14 giorni in modalità normale, destinati a scendere fino a 5 giorni di utilizzo continuo.

Honor MagicWatch 2: l’offerta su Amazon

Honor MagicWatch 2 ha un prezzo di listino di 179 euro ma grazie alle offerte su Amazon si scende a 89,90 euro (-50%, –89,10 euro) un’offerta davvero irripetibile che non deve assolutamente essere ignorata

