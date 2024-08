House of the Dragon: l'episodio bonus contiene un virus

La seconda stagione della serie House of the Dragon è stata uno degli eventi TV più attesi dell’estate. Basti pensare alle 2000 persone che, il 16 giugno al Castello Sforzesco di Milano, hanno partecipato al lancio italiano.

Come sempre accade in casi del genere, House of the Dragon 2 è stata anche una delle serie più piratate degli ultimi mesi, anche a causa del fatto che molti degli episodi hanno cominciato a girare con largo anticipo sulle principali piattaforme di file sharing pirata.

Sappiamo bene che guardare contenuti pirata è illegale, ma anche pericoloso e proprio House of the Dragon 2 pirata ne è la conferma: sui siti di sharing sta circolando, infatti, un fantomatico “episodio bonus” che è pericolosissimo.

House of the Dragon 2, episodio 9

Chi conosce la serie, sa che la seconda stagione di House of the Dragon è composta da 8 episodi. In rete, però, circola un ulteriore episodio che viene raccontato alla stregua di un “episodio bonus“, un contenuto in più, una sorta di chicca per i fan.

Tale episodio si può trovare su diversi siti pirata, con il nome file di House.of.the.Dragon.S02E09.1080p.WEB.h264-ETHEL.mkv. Nessuno dovrebbe scaricare quel file: è una trappola.

All’interno del file, infatti, si nasconde il malware Fragtor, un pericoloso trojan per PC Windows. Pericoloso perché, dopo essersi intrufolato nel computer, agisce come un vero e proprio ransomware.

Cosa può fare Fragtor

Le informazioni disponibili online su Fragtor non sono molte. Sappiamo, però, che i primi sample ritrovati risalgono al 2021 e che si tratta di un ransomware. I ransomware sono oggi la categoria più aggressiva di virus per PC e smartphone, perché possono criptare tutti i dati dell’utente rendendoli inaccessibili.

Alla vittima viene chiesto un riscatto, solitamente in criptovalute, per ottenere indietro i suoi file. Ma non è affatto detto che, anche dopo il pagamento, gli hacker rispettino il “contratto“. Non a caso, ormai, tutte le forze di polizia del mondo consigliano di non pagare mai i riscatti dei ransomware.

Come difendersi da Fragtor

Per fortuna quasi tutte le principali suite di cyber sicurezza oggi disponibili sul mercato riesce ad individuare e a rimuovere Fragtor, ma solo se nel frattempo il virus non è già entrato in funzione, rendendo inutilizzabile il computer.

E’ chiaro che l’ideale sarebbe non prendersi il virus, evitando di scaricare e guardare contenuti pirata. Come è facile capire, infatti, facendolo non solo si compie un reato, e si rischiano 5.000 euro di multa in Italia, ma si mettono a repentaglio i propri dati e la propria privacy.

Nel caso specifico di House of the Dragon, poi, si rischia tutto ciò per scaricare un episodio bonus che nemmeno esiste: dopo l’avvio dell’infezione, infatti, non c’è nessuna puntata aggiuntiva da vedere perché il file è vuoto.