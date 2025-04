House of the Dragon, ci sono aggiornamenti sulla stagione 3

Fonte foto: HBO

Manca ancora parecchio tempo al suo debutto in streaming, è vero, ma da oggi possiamo dire che la terza stagione di House of the Dragon è un po’ più vicina Sono iniziate infatti in questi giorni nel Regno Unito le riprese dei nuovi episodi della serie tv ambientata due secoli prima gli eventi raccontati in Il Trono di Spade – Game of Thrones. La seconda stagione del prequel e spin-off targato HBO è uscita a giugno 2024, preceduta dall’annuncio ufficiale del suo rinnovo per una terza stagione.

House of the Dragon stagione 3: cosa sappiamo

House of the Dragon 3 sarà composta da otto episodi e, come le precedenti due stagioni, uscirà in Italia prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data esatta non è ancora nota, ma sarà in contemporanea con gli Stati Uniti. Considerando che le riprese sono appena iniziate, comunque, è possibile che la stagione 3 esca tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Come noto, la serie si basa sul romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin e racconta le vicende della leggendaria Casa Targaryen. La regia dei nuovi episodi è di Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.

Ryan Condal è co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della stagione 3, mentre George R.R. Martin è co-creatore e produttore esecutivo. Sono produttori esecutivi anche Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett.

Il cast di House of the Dragon 3: chi c’è di nuovo?

Diversi i ritorni già confermati in House of the Dragon 3. Nel cast dei nuovi episodi ci saranno infatti Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell e Tom Glynn-Carney.

Tornano per la terza stagione anche Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

HBO ha annunciato in questi giorni due new entry nel cast: si tratta di Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin e di Dan Fogler in quello di Ser Torrhen Manderly.

Nei nuovi episodi arriva anche James Norton nel ruolo di Ormund Hightower, ma la sua presenza era già stata annunciata – con grande gioia dei fan, tra l’altro, dato che il suo personaggio era un dei più attesi.

Anticipazioni su House of the Dragon 3

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla sinossi della terza stagione ma, dopo gli eventi tragici che hanno chiuso la seconda, sicuramente i nuovi episodi porteranno il pubblico ancora più nel vivo della guerra civile tra i Targaryen, che vede fronteggiarsi il Team Verde guidato da Aegon e il Team Nero condotto da Rhaenyra.

La trama della terza stagione dovrebbe riprendere dal periodo che precede la Battaglia di Gullet, uno scontro che alcuni fan si aspettavano sarebbe stato incluso nella stagione 2. Così non è stato, quindi c’è da aspettarsi che la battaglia finirà negli episodi di prossima uscita.