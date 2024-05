House of the Dragon: data di uscita, trailer e anticipazioni sulla stagione 2

Strategie, tradimenti e alleanze: Westeros si prepara alla guerra civile tra Verdi e Neri nel trailer della seconda stagione di House of the Dragon

Fonte foto: HBO/Sky

Fervono i preparativi per la guerra: per Casa Targaryen è l’inizio della fine. È questa l’impressione che si ricava guardando il trailer ufficiale della seconda stagione di House of the Dragon, reso pubblico in questi giorni. La serie HBO e Sky Exclusive è ambientata circa due secoli prima degli eventi raccontati in Il Trono di Spade (Game of Thrones è il titolo originale) ed è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. La data di uscita della stagione 2 è sempre più vicina, ma cosa aspettarsi dai nuovi episodi?

Trama e trailer di House of the Dragon 2

Ambientato 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen, House of the Dragon – spin-off e prequel di Game of Thrones – racconta gli eventi che hanno dato il via alla cosiddetta Danza dei Draghi, cioè al conflitto che ha portato alla fine di Casa Targaryen. Un epilogo noto e che viene anticipato anche dal trailer della seconda stagione, in cui si sente la voce di Rhaenyra Targaryen profetizzare: «La guerra è imminente, e nessuno di noi può vincere».

Il trailer mostra i preparativi per l’epico scontro tra i Verdi, ovvero i sostenitori di Aegon II, e i Neri, che parteggiano invece per Rhaenyra, figlia del defunto Re Viserys. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. Tra battaglie sanguinose e draghi in volo, nel trailer non mancano le scene che mostrano cosa accade nelle stanze del potere in cui si decidono strategie, tradimenti e alleanze.

Anticipazioni su House of the Dragon 2

Ciò che ha fatto Aemond a Capo Tempesta ha spinto la storia oltre un punto di non ritorno e Rhaenyra e Daemon sono in cerca di vendetta più che mai. Raccogliendo le anticipazioni trapelate nel corso del mesi, possiamo aggiungere che nella seconda stagione di House of the Dragon non ci saranno salti temporali significativi come nella prima e che la storia non si svolgerà solo ad Approdo del Re e Roccia del Drago, ma anche altrove, ad esempio a Grande Inverno.

Lo conferma anche il fatto che tra i nuovi personaggi attesi nella stagione 2 c’è il Lord di Grande Inverno e protettore del Nord, Cregan Stark. Tra i nuovi personaggi della stagione 2 ci saranno a quanto pare anche Sangue e Formaggio: questi i soprannomi dei due individui, noti a chi ha letto il romanzo e che si intravedono nei trailer, che si renderanno responsabili di un atto di vendetta contro Alicent e i Verdi.

Il cast di House of the Dragon 2: chi c’è di nuovo

Creata da George RR Martin e Ryan Condal, House of the Dragon 2 include nel cast i già noti protagonisti Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best e Steve Toussaint. Tornano sullo schermo, tra gli altri, anche Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.

Nei nuovi episodi ci saranno però anche alcuni volti nuovi: Abubakar Salim (che sarà Alyn di Hull), Gayle Rankin (che interpreta Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale (nei panni di Ser Simon Strong), Clinton Liberty (nel ruolo di Addam di Hull) e Jamie Kenna (che interpreta Ser Alfred Broome).

Sono new entry anche Kieran Bew (che veste i panni di Hugh), Tom Bennett (nel ruolo di Ulf), Tom Taylor (alias Lord Cregan Stark) e Vincent Regan (che interpreta Ser Rickard Thorne).

La data di uscita di House of the Dragon 2

La seconda stagione di House of the Dragon esce in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti: gli episodi saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno 2024. Le puntate sono otto in tutto.