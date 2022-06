Huawei MateBook 16s e D 16 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Huawei continua a portare sul mercato altri prodotti di classe premium, questa volta tre laptop per il lavoro molto leggeri e molto potenti, grazie alle CPU Intel di dodicesima generazione. Si tratta di Huawei MateBook 16s, con Intel Core i7, e di Huawei MateBook D 16 in doppia versione, con CPU i7 o i5.

Sono tutti con display da 16 pollici, come si può intuire dai nomi, ma il primo dei tre, cioè il MateBook 16 S, è quello di fascia e dal prezzo superiori. Huawei, in ogni caso, non produce laptop di fascia bassa ma, al contrario, è saldamente posizionata nel mercato premium e, di conseguenza, anche i due MateBook D 16 sono degli ottimi prodotti, con chassis metallico, peso contenuto e ottime componenti hardware. Per questo i prezzi di tutti e tre i modelli non sono bassissimi, ma la qualità ha sempre un costo e, in questo caso, Huawei ha sempre dimostrato che i suoi laptop valgono i soldi che costano. Un tempo era così anche per i suoi smartphone: adesso non più, ma non per colpa di Huawei come ben sappiamo.

Huawei MateBook 16s: caratteristiche e prezzo

Huawei MateBook 16s è un laptop da 16 pollici, con display LCD IPS, di tipo touch, con risoluzione 2,5K (2.520×1.680 pixel, 189 ppi). Il processore è l’ottimo Intel Core i7-12700H, con grafica integrata Intel Iris X. Buone le memorie: ben 16 GB di RAM e 1 TB di spazio su SSD.

Buona anche la fotocamera frontale per le videochiamate, una Full HD 1080p, con tecnologia AI Camera e FollowCam (in pratica segue l’utente anche se si sposta e fa sembrare che l’utente guardi sempre in camera) affiancata da due microfoni. Due anche gli altoparlanti, ovviamente stereo.

La batteria è ad alta capacità, ben 84 Wh, con ricarica veloce grazie all’alimentatore USB-C da 90W. Il peso di Huawei MateBook 16s è di 1,99 chilogrammi, lo spessore si ferma a 17,8 millimetri. Il prezzo è di 1.699 euro, sul sito Huawei e su Amazon.

Huawei MateBook 16s – Intel Core i7-12700H – RAM 16 GB, SSD 1 TB

Huawei MateBook D 16: caratteristiche e prezzo

Huawei MateBook D 16 è un laptop meno avanzato rispetto al 16s ed è disponibile sia con CPU Intel Core i7-12700H che con Intel Core i5-12450H. Entrambe le versioni hanno la grafica integrata Iris X e sono accompagnate da 16 GB di RAM e 512 GB di disco SSD. Il display è LCD IPS, non touchscreen, con risoluzione 1.900×1.200 pixel (141 ppi di densità).

Rispetto al modello più costoso, i due MateBook D 16 hanno una batteria di dimensioni inferiori, con una capacità di 60 Wh e un caricatore da 65W. Sono un filo più spessi, arrivando a 18,4 millimetri, ma pesano abbastanza meno, fermandosi a 1,7 chilogrammi.

Costano anche un bel po’ meno, visto che Huawei MateBook D 16 con Core i5 ha un prezzo di 999 euro e Huawei MateBook D 16 con Core i7 ha un prezzo di 1.299 euro.

Huawei MateBook D 16 – Intel Core i7-12700H – RAM 16 GB, SSD 512 GB

Huawei MateBook D 16 – Intel Core i5-12450H – RAM 16 GB, SSD 512 GB