ASUS Vivobook 15 con i7 e 16 GB di RAM: ottimo prezzo con il Back to School di Amazon

ASUS Vivobook 15 è il notebook Windows da prendere oggi per il Back to School: con l'offerta Amazon la versione con i7 e 16 GB di RAM è in sconto con un ottimo prezzo

Fonte foto: ASUS

Il periodo di Back to School è l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook: su Amazon è ora possibile sfruttare un’ottima offerta dedicata all’ASUS Vivobook 15. Il modello in questione, nella variante con processore Intel Core i7-1255U e 16 GB di memoria RAM, è ora acquistabile al prezzo scontato di 609 euro, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico.

Il modello, per gli utenti Amazon selezionati, è disponibile anche con pagamento in 5 rate, con carta di debito e senza interessi. Per chi ha un budget più basso, invece, c’è la versione con Intel Core i5-1235U e 16 GB di RAM, proposta a 519 euro.

ASUS Vivobook 15 – Intel Core i7-1255U – 16/512 GB

ASUS Vivobook 15: scheda tecnica

Il notebook ASUS Vivobook 15, nella versione in offerta su Amazon oggi, è dotato di un processore Intel Core i7-1255U. Si tratta di un chip appartenente alla 12° generazione di processori Intel Core, con ben 10 core di cui 2 core Performance e 8 core Efficient, e una frequenza massima di 4,7 GHz. Il chip ha grafica integrata Intel Iris Xe.

Tra le specifiche del laptop troviamo, inoltre, 16 GB di memoria RAM, quantitativo oramai essenziale per poter gestire più attività in contemporanea, senza dover fare i conti con rallentamenti e ricaricamenti costanti. Per quanto riguarda la memoria di archiviazione, invece, c’è un SSD da 512 GB. Sia la RAM che lo storage sono espandibili.

Il notebook ha un display IPS da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 60 Hz. La batteria è da 42 Wh. Il notebook supporta la connettività Wi-Fi 6 e il Bluetooth. La tastiera è full size, con tastierino numerico laterale, ed ha layout italiano.

La dotazione di porte comprende una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

ASUS Vivobook 15: l’offerta di Amazon

La nuova offerta Amazon per il Back to School permette l’acquisto del nuovo ASUS Vivobook 15 con un prezzo scontato di 609 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per la versione descritta del notebook, con processore Intel Core i7-1255U e 16 GB di memoria RAM. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un notebook Windows equilibrato e veloce, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo a fronte di una spesa non eccessiva. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili.

