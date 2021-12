Huawei prepara un nuovo smartwatch: arriva a Natale

Huawei produce alcuni dei più apprezzati smartwatch del mercato, come i Huawei Watch 3, Watch 3 Pro, Watch GT 3 e Huawei Watch Fit e Fit mini. Un nuovo modello arriverà a breve, perché l’azienda cinese ha annunciato un nuovo evento per la presentazione di un prodotto, che si terrà il 23 dicembre.

Il nuovo smartwatch dovrebbe chiamarsi Huawei Watch D, ed è oggetto di rumor e speculazioni già da diverse settimane. Sappiamo, ad esempio, che il nome di questo device è già stato registrato come marchio in Europa presso l’European Union Intellectual Property Office, l’ufficio brevetti europeo, in data 10 settembre 2021. Sappiamo anche che questo orologio arriverà quasi certamente anche in Italia, visto che il brevetto è stato registrato sia in inglese che in italiano. Sappiamo, infine, che sarà uno smartwatch con funzioni evolute per il monitoraggio della salute dell’utente.

Huawei Watch D: come sarà

La caratteristica più innovativa di Huawei Watch D, rispetto alla gamma attuale di smartwatch Huawei, sarà il sensore per misurare la pressione sanguigna. Un sensore simile, in pratica, a quello visto sui nuovi Samsung Watch4, da poco lanciati sul mercato. Ma, guardando ai prezzi attuali degli smartwatch Huawei, possiamo ipotizzare che il futuro Huawei Watch D sarà più economico di Samsung Watch4.

In Cina questo orologio smart ha ricevuto la certificazione come dispositivo medico di classe 2, il che vuol dire che la misurazione dei parametri rilevati sarà molto accurata, paragonabile a quella dei dispositivi per misurare la pressione che si possono comprare in farmacia.

Nulla, invece, ancora si sa riguardo le altre funzioni offerte da questo orologio e, soprattutto, in merito al chip usato e al resto dell’hardware.

Huawei Watch D: quando arriva in Italia

Huawei Watch D sarà presentato in Cina il 23 dicembre e, molto probabilmente, arriverà sul mercato cinese nel giro di pochi giorni. Non è noto, però, quando questo prodotto oltrepasserà i confini cinesi.

E’ però praticamente certo che lo farà, visto il successo degli smartwatch Huawei un po’ in tutto il mondo. Se tutto andrà bene, quindi, entro la primavera 2022 potremo acquistare Huawei Watch D anche in Italia.