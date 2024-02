Huawei Watch GT 3 Pro, offerta strabiliante: minimo storico e sconto mai visto

Lo smartwatch super resistente di Huawei è in offerta su Amazon con uno sconto del 32% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Quando si tratta di smartwatch bisogna fare molta attenzione nel capire di che tipologia di orologio stiamo parlando. Il motivo è abbastanza semplice: il mercato si è talmente frazionato che ogni azienda ha lanciato un suo dispositivo per ogni fascia di mercato. Lo stesso ha fatto Huawei. Il colosso cinese è uno dei brand di riferimento nel mercato dei wearable e in questi anni si è conquistato il suo spazio grazie a device affidabili e realizzati con ottimi materiali. Rientra perfettamente in questa descrizione il Huawei Watch GT 3 Pro, smartwatch top di gamma con caratteristiche e funzionalità veramente uniche. Ma non solo. È realizzato anche con materiali che lo rendono super resistente, tanto da poterle utilizzare anche nelle situazioni più avverse.

Uno smartwatch che oggi trovi anche con un’occasione super. Il Huawei Watch GT 3 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Si tratta del punto più basso di quest’ultimo periodo e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa e una vera occasione per uno dei migliori smartwatch della sua categoria. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Huawei Watch GT 3 Pro in offerta: prezzo e sconto

L’offerta disponibile oggi per il Huawei Watch GT 3 Pro è veramente ottima. Lo smartwatch di Huawei è disponibile a un prezzo di 249,90 euro con uno sconto del 32%. Il risparmio è di 120 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 49,98 euro al mese attivando il servizio offerto dal sito di e-commerce e che puoi attivare con un semplice click. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai come sempre ben 30 giorni di tempo da quando lo hai acquistato.

Huawei Watch GT3 Pro: funzionalità e scheda tecnica

Partiamo da un aspetto del Huawei Watch GT3 Pro che affascina al primo sguardo: il design. Si tratta di uno smartwatch elegante e che a prima vista sembra essere un orologio analogico. Realizzato con ottimi materiali: corpo in titanio, quadrante in vetro zaffiro che assicurano una resistenza estrema, anche nelle situazioni meteo più difficili. Lo schermo è da ben 1,43 pollici e assicura un’ottima luminosità, tanto da renderlo visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il quadrante può essere personalizzato utilizzando una delle tante watch faces messe a disposizione da Huawei.

Passiamo agli aspetti più pratici, alle funzionalità che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni. L’orologio è dotato di tanti sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare ogni singolo aspetto della tua salute. In ogni momento puoi sapere la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Ma non finisce qui. È dotato anche di un monitoraggio avanzato del sonno grazie all’algoritmo Huawei TruSleep che ti fornisce una panoramica della qualità del riposo. Se soffri di stress è presente anche un’app che ti monitora il tuo livello di stanchezza mentale e ti suggerisci quali esercizi di respirazione fare.

Il Huawei Watch GT3 Pro è anche lo smartwatch perfetto per gli amanti dello sport. A bordo trovi più di 100 attività sportive e tutti gli esercizi per chi vuole mantenersi in forma. Ci sono anche alcuni sport professionistici, come il golf (con suggerimenti su come migliorare lo swing) e l’immersione.

La batteria ha un’ottima autonomia e supera i dieci giorni. Collegando lo smartwatch con lo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio grazie al microfono integrato.

