Huawei Watch GT4, offerta shock: minimo storico e sconto esagerato

Una delle novità nel settore smartwatch di questo secondo semestre 2023 è sicuramente il Huawei Watch GT4. Un wearable molto atteso: Huawei è uno dei punti di riferimento nel mercato e i suoi orologi hanno sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo. E questo nuovo modello non smentisce le attese: segue il percorso tracciato dalle versioni precedenti e interviene su piccoli aspetti, andando a migliorare ancora di più il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Il merito è anche dei nuovi sensori scelti da Huawei e delle nuove tecnologie che monitorano lo sforzo fisico e il riposo.

Uno smartwatch, quindi, molto versatile e completo, che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia per l’attività fisica. E che trovi anche in super offerta al Black Friday. Oltre allo sconto che ti fa risparmiare decine di euro rispetto al prezzo consigliato, trovi nella confezione anche le Freebuds SE 2, un paio di cuffie Bluetooth dal valore commerciale di ben 50€. Insomma, una promo combo da non farsi scappare per nessun motivo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Huawei Watch GT4: prezzo, offerta e sconto

Un prezzo imperdibile. Oggi trovi il Huawei Watch GT4 in offerta con una promo da non farsi scappare. Il merito è dello sconto di 50€ che fa scendere il prezzo a 249€, minimo storico e miglior offerta online. Lo sconto può sembrare un po’ basso, ma si tratta di un orologio da poco uscito sul mercato e con ottime caratteristiche. Inoltre, acquistandolo ottieni in regalo anche le cuffie wireless Huawei Freebuds SE 2 da valore commerciale di 50€. Auricolari compatibili con qualsiasi smartphone e che puoi utilizzare mentre vai a correre. In questo modo lo sconto totale è di ben 100€.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi record: meno di ventiquattro ore. Per il reso hai tempo fino al 31 gennaio 2024: puoi provarlo fino in fondo e decidere eventualmente in un secondo momento se fare il reso oppure acquistarlo già oggi e regalarlo a Natale.

Huawei Watch GT4: scheda tecnica e funzionalità

Uno smartwatch non lo si apprezza solo per le caratteristiche tecniche o per il design, ma soprattutto per le funzionalità che offre. E questo Huawei Watch GT4 non delude sotto nessun aspetto. Partiamo dal design. Huawei ha optato per delle linee del quadrante ottagonali, un unicum sul mercato. Lo stile elegante e sportivo allo stesso tempo lo rendono ideale per qualsiasi situazione, anche per le cene di gala. La versione in offerta è quella un po’ più grande con schermo da 46mm. Il display è molto luminoso e puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra le decine di watch faces messe a disposizione da Huawei. Scegli il tuo stile e personalizza lo smartwatch.

Passiamo alle funzionalità. L’orologio smart è dotato di sensori e tecnologie di ultima generazione che ti aiutano a monitorare tanti aspetti della tua salute. La frequenza cardiaca viene controllata in tempo reale e in modo accurato, soprattutto durante gli allenamenti e ti avvisa in tempo reale se viene rilevato qualche dato anomalo. Molto utile il monitoraggio del sonno: i sensori rilevano ogni fase del tuo riposo e ti avvisano se la respirazione è anomala e cosa fare per migliorare. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

Per gli amanti dello sport sono disponibili più di 100 modalità sportive e puoi anche sperimentare l’allenamento scientifico grazie ai suggerimenti dell’intelligenza artificiale. Inoltre, grazie alla nuova app "Rimani in forma" le calorie vengono tracciate in maniera super accurata e conosci in tempo reale l’andamento della giornata. Gli anelli di attività, inoltre, misurano il movimento e gli esercizi giornalieri.

Collegando lo smartwatch allo smartphone "sblocchi" funzioni aggiuntive. Puoi rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio e avere tutta l’agenda sempre sotto controllo. Infine, la batteria assicura un’autonomia di circa 14 giorni.

