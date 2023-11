Black Friday Amazon: i migliori smartwatch in offerta

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Gli smartwatch si sono conquistati faticosamente lo spazio che meritano e oramai sono una presenza fissa sui polsi di tantissime persone. I produttori hanno fatto grandissimi sforzi per renderli utili nella vita di tutti i giorni e non solo un abbellimento estetico. La maggior parte degli orologi smart offre più o meno le stesse funzionalità: monitoraggio dei principali parametri vitali e delle attività fisiche. Ma differiscono tra di loro nel modo in cui lo fanno. E anche per questo sul mercato trovi tantissimi modelli differenti e con prezzi che possono andare da poche decine di euro, fino a sfiorare i mille euro come nel caso dell’Apple Watch Ultra 2, ultimo arrivato in casa Apple. Poi ci sono anche modelli particolari, come gli smartwatch rugged realizzati con materiali super resistenti e adatti a chi ama l’avventura.

Fortunatamente in questo Black Friday di Amazon trovi l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. Si va dagli smartwatch economici come l’Amazfit Bip 3 disponibile in offerta a meno di 50€, fino ai dispositivi Garmin che costano più di 500€. Da segnalare anche l’ottima promo disponibile sul Galaxy Watch6, ultima versione dello smartwatch Samsung da poco lanciata sul mercato e che trovi con un mega sconto del 38%. Un vero affare da non farsi scappare. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato i migliori smartwatch in offerta per rapporto qualità-prezzo e li trovi divisi per fasce di prezzo, partendo dai più economici fino ad arrivare ai più costosi.

Amazfit Bip 3

Partiamo da un modello economico, ma non per questo poco funzionale. Stiamo parlando dell’Amazfit Bip 3, uno smartwatch in offerta per il Black Friday a un prezzo di 44,99€ e con uno sconto del 25%. Si tratta di uno dei modelli più acquistati nella sua fascia di prezzo e che assicura anche funzionalità avanzate, come ad esempio il monitoraggio avanzato della salute e più di 60 modalità di allenamento. Tra gli sport supportati trovi tutti quelli più praticati, a partire dalla corsa e dal ciclismo. Per ogni attività fisica ottieni anche statistiche avanzate da analizzare sull’app dello smartphone. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e del ciclo femminile. Collegando lo smartwatch allo smartphone ricevi anche le notifiche sui messaggi in entrata. La batteria ha una durata di circa quattordici giorni.

Amazfit Bip 3

Fitbit Versa 3

Offerta shock per il Fitbit Versa 3. Si tratta di un orologio smart top di gamma uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che oggi trovi a un prezzo davvero eccezionale: solo 99,88€, con un sconto superiore al 50% rispetto a quello di lancio. A questo prezzo è uno dei migliori orologi che puoi trovare in offerta al Black Friday: schermo ad alta risoluzione e con un’ottima visibilità anche sotto la luce del sole, GPS integrato per monitorare attentamente i percorsi effettuati in ogni momento. Lo smartwatch ti permette anche di avere dei dati precisi su come recuperare dagli allenamenti (trovi più di 20 modalità sportive supportate) e assicura un monitoraggio avanzato della salute, a partire dal battito cardiaco in tempo reale. Ha anche l’assistente vocale integrato. La batteria ha una durata di circa sei giorni.

Fitbit Versa 3

Garmin Venu Sq

Il Garmin Venu Sq è uno smartwatch versatile pensato per un utilizzo quotidiano. Dotato di un design che ricorda molto quello dell’Apple Watch, lo trovi in offerta al Black Friday con uno sconto del 35% a un prezzo di 129€. Lo puoi anche pagare in cinque rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. A bordo trovi più di 20 app pre-caricate per lo sport con tutte le attività più praticate, a partire dalla corsa. Il GPS è integrato e ti aiuta a confrontare lo sforzo fatto in base alla pendenza e al percorso. Funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute: battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue e salute femminile. La batteria ha una durata di circa una settimana. Affare per tutti.

Garmin Venu Sq

Amazfit GTR 2

Torna in offerta per il Black Friday di Amazon anche l’Amazfit GTR 2, un orologio smart per la vita di tutti i giorni con tante funzionalità pensate per gli amanti dell’attività fisica. Non a caso trovi a bordo più di 90 modalità sportive, tra cui anche alcuni allenamenti di tipo professionale. Al termine di ogni allenamento, lo smartwatch realizza anche un report dove puoi analizzare le statistiche raccolte. I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e ti avvisano se notano qualche dato anomalo. Lo smartwatch ha anche una memoria interna dove salvare i tuoi brani preferiti e ascoltarli mentre ti alleni. Puoi anche gestire le chiamate in entrata tramite il Bluetooth. La durata della batteria è di circa 10 giorni. Per il Black Friday lo trovi in offerta con uno sconto del 31% a meno di 90€. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazfit GTR 2

Polar Ignite 2

Il Polar Ignite 2 è uno smartwatch diverso da tutti gli altri. Stiamo parlando di uno sportwatch, ossia di un orologio pensato per l’attività fisica e il fitness. L’orologio ti aiuta a prenderti cura del tuo corpo e a stabilire abitudini di vita sane grazie a una guida personalizzata che ti segue passo dopo passo. Integra anche un GPS ad alta precisione. Offre dei programmi ad hoc per migliorare le proprie performance e partecipare a gare di livello amatoriale. La batteria assicura un’autonomia prolungata. Grazie allo sconto del 39% è uno dei migliori orologi in offerta al Black Friday di Amazon.

Polar Ignite 2

Galaxy Watch6

Senza troppi giri di parole: una delle migliori offerte di questo Black Friday di Amazon. Stiamo parlando del Galaxy Watch6, disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 199€. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo online. Per quanto riguarda l’orologio c’è poco da dire: lanciato sul mercato da pochissimi mesi e uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Schermo AMOLED con una luminosità elevata che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole. Dotato di sensore Samsung BioActive 3 in 1 che effettua un’analisi della tua composizione corporea (percentuale di massa magra, grassa e di acqua), monitora il battito cardiaco e anche la pressione del sangue. E in caso di dati anomali ti avvisa immediatamente. Le modalità di allenamento disponibili sono più di 90 e puoi condividere i risultati ottenuti con i tuoi amici. A bordo è presente il sistema operativo Wear OS di Google e supporta tutte le app dell’azienda di Mountain View. La batteria dura circa una settimana, ma varia in base all’utilizzo che ne fai.

Galaxy Watch6

TicWatch Pro 5

Altro smartwatch da poco uscito sul mercato e che assicura prestazioni elevatissime. Stiamo parlando del TicWatch Pro 5 disponibile in offerta con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare 100€ su quello di listino. Si contraddistingue per un display OLED molto efficiente e che consuma pochissima energia, aumentando l’autonomia della batteria. A bordo è presente un processore Snapdragon che assicura prestazioni lampo e il sistema operativo Wear OS di Google. Le modalità sportive supportate sono più di 100, alcune delle quali di livello professionale. Hai a disposizione sempre un gran numero di dati e il monitoraggio avanzato della salute.

TicWatch Pro 5

Huawei Watch GT3 Pro

Minimo storico per l’ottimo Huawei Watch GT3 Pro, uno smartwatch che non solo assicura il massimo delle prestazioni, ma che è realizzato anche con materiali molto resistenti che lo rendono adatto a diverse attività sportive all’aperto. Il monitoraggio avanzato e continuo della salute (ventiquattro ore su ventiquattro) permette di avere sempre sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti della corsa c’è anche un coach virtuale che ti sprona a dare il meglio e ti informa in tempo reale delle tue performance. Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate in entrata direttamente dall’orologio. La batteria dura fino a un massimo di quattordici giorni.

Huawei Watch GT3 Pro

Apple Watch 8

Non poteva di certo mancare un Apple Watch in questa nostra guida ai migliori smartwatch in offerta per il Black Friday. A catturare la nostra attenzione è questo Apple Watch 8 nella versione GPS + Cellular. Cosa vuol dire? Che collegando una eSim puoi utilizzare l’Apple Watch autonomamente senza l’ausilio dello smartphone. Per il resto si tratta del solito ottimo prodotto Apple: schermo da 45mm (la più a grande tra quelle a disposizione) con la possibilità di avere sempre sott’occhio le informazioni più importanti. Grazie agli anelli di attività sai perfettamente come è andata la tua giornata e se hai bisogno di fare ulteriore attività fisica. Hai a disposizione tantissime applicazioni per l’attività fisica e altre funzioni interessanti. Oggi lo trovi con uno sconto premium del 20% e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Apple Watch 8

Garmin fenix 7x Solar

Ora entriamo in una categoria particolare: gli smartwatch rugged. Si tratta di orologio realizzati con materiali super resistenti e che hanno superato i test militari USA per resistenza alle cadute, ai graffi, alle escursioni termiche e sono anche impermeabili. A tutto questo il Garmin fenix 7x Solar aggiunge anche tant’altro, come ad esempio una lente sulla scocca che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria. Tutto questo porta l’autonomia a superare i 30 giorni, un vero record per il settore. Lo smartwatch è veramente completo: sensori di ultima generazione che monitorano tantissimi aspetti differenti della tua salute e sai perfettamente il tuo livello di preparazione atletica. Le attività supportate sono più di 20, tra cui tantissime all’aperto come la mountain bike, lo sci e il surf. Collegandolo allo smartphone accedi anche a funzionalità aggiuntive, come ad esempio Garmin Pay per pagare il conto al ristorante o la spesa avvicinando semplicemente l’0rolgoio al POS. Lo trovi con uno sconto eccezionale del 35% e risparmi più di 300€. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Garmin fenix 7x Solar

Garmin Epix

Altro orologio per chi ama l’avventura. Il Garmin Epix condivide con quello precedente tantissime caratteristiche, ma offre uno schermo ancora più grande e maggiore attenzione alle esperienze all’aperto. Grazie allo schermo di grandi dimensioni tieni sempre tutto sotto controllo e al mattino ricevi anche un report per iniziare al meglio la giornata con dati su come hai riposato la notte e altri dati molto utili. Oggi lo trovi al minimo storico con uno sconto eccezionale del 40% che fa scendere il prezzo a 514,03€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 102,81€ al mese.

Garmin Epix

Apple Watch Ultra e Apple Watch Ultra 2

Tra gli smartwatch ultra resistenti ci sono anche l’Apple Watch Ultra e l’Apple Watch Ultra 2, due modelli premium con un prezzo di listino elevatissimo. In questo Black Friday li trovi entrambi scontati con uno sconto che ti permette di risparmiare quasi un centinaio di euro. Inoltre hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando l’opzione offerta da Amazon. Le caratteristiche di questi due orologi sono uniche e speciali: schermo grande e super resistente, materiali premium e funzioni avanzatissime. Averlo al polso è come avere uno smartphone, essendo dotato anche della funzione Cellular.

Apple Watch

Apple Watch 2