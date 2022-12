Instagram: le nuove funzioni stravolgono l'app

Condivisione e spontaneità sono le nuove parole d’ordine di Instagram: infatti il social delle immagini punta a incrementare le interazioni tra gli utenti, rilasciando tante nuove funzionalità che nel 2023 andranno letteralmente a stravolgere la piattaforma.

Basti pensare alle nuove Candid Stories, la nuova funzione che rende Instagram una sorta di clone di BeReal, e ai nuovi strumenti per realizzare collezioni di post in collaborazione con altri utenti o all’interno di chat di gruppo. Tutto questo per riportare gli utenti a usare l’app e a interagire in modo attivo con la piattaforma, contrastando l’ascesa di BeReal e soprattutto lo strapotere ormai conclamato di TikTok. Due app che stanno rubando a Instagram la cosa più preziosa che ha: l’attenzione degli utenti.

Instagram: arrivano i messaggi brevi

La prima novità che sarà disponibile su scala globale, e verrà rilasciata gradualmente nelle prossime settimane, si chiama Note: una sorta di "biglietto virtuale" in cui annotare i propri pensieri, consigli, idee o avvisi della lunghezza di 60 caratteri incluse le emoji e che può essere condiviso con i follower o con amici selezionati. La nota sarà fissata in cima alla loro casella di posta per 24 ore. Le risposte alle note saranno raccolte come direct message nella casella di posta.

Instagram: arrivano le Candid Stories

Le nuove funzionalità che riguardano le Stories sono in fase di test, ma hanno tutte un tratto comune: condividere immagini sempre più spontanee e prive di filtri. Il primo test riguarda le Candid Stories: sono Stories che vengono pubblicate in cima al Feed, visibili solo da chi ha pubblicato a sua volta una Candid e solo dopo aver ricevuto un avviso al giorno (non vi sbagliate: è esattamente identico a BeReal).

Chi non vuole ricevere il promemoria giornaliero, può disattivarlo nelle impostazioni. Questa funzione è in fase di test anche per le storie su Facebook. L’Add Yours delle Stories viene aggiornato con un sistema di inviti per partecipare con la funzione "pass it on" quando viene visualizzato un suggerimento che ce li ricorda.

Instagram potenzia i Gruppi

Le chat di gruppo su Instagram sono una delle funzioni più apprezzate e Meta le potenzia offrendo la possibilità di creare i Profili di Gruppo da dove condividere post e stories con utenti selezionati e non più con i follower.

L’ultima funzione introdotta, infine, riguarda la Collaborative Collection, una raccolta di post su un interesse specifico, presi dalle chat uno a uno o da quelle di gruppo. Questa funzione si attiva salvando un post direttamente da Feed o condividendo un post con un messaggio privato e poi salvandolo. Da questo punto in poi sarà possibile iniziare una conversazione privata.