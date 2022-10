Instagram non funziona: milioni di account sospesi nel mondo

Non è esattamente #InstagramDown ma poco ci manca: da alcune ore moltissimi utenti del social, in tutto il mondo (Italia compresa) non riescono ad accedere al proprio profilo Instagram. Non appena aprono l’app di Instagram, infatti, ricevono il seguente messaggio: "Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022. Hai ancora 30 giorni per comunicare il tuo disaccordo con questa decisione".

Il messaggio appare identico, in varie parti del mondo, nelle rispettive lingue dell’app. Non sembra esserci un filo conduttore, una caratteristica in comune tra tutti gli account bannati da un giorno all’altro e contemporaneamente. Per questo motivo sembra che si tratti di un problema tecnico di Instagram.

Le dimensioni del problema, però, sono così grandi che molti utenti che riescono ad accedere senza problemi al loro account si sono trovati con decine, o addirittura centinaia, di follower in meno: sono tutti quelli col profilo bloccato.

Instagram bloccato: cosa fare

Il messaggio visualizzato oggi, 31 ottobre 2022, da milioni di utenti Instagram è lo stesso che compare quando il social blocca l’account per ripetute segnalazioni da parte di altri utenti. Per questo in molti stanno andando nel panico, convinti di aver perso per sempre tutte le proprie foto, i contatti e le informazioni del profilo.

Se si trattasse di un reale blocco del profilo, la cosa migliore sarebbe quella di premere il tasto ed effettuare la procedura di reclamo. Trattandosi di un errore tecnico di Instagram, però, la cosa più ragionevole è quella di aspettare che la piattaforma risolva il problema.

Quando ciò sarà avvenuto, allora tutti i dati del profilo dovrebbero tornare disponibili. In caso contrario, invece, ci sarà sempre tempo (30 giorni) per chiedere lo sblocco del profilo.

Aggiornamento: Instagram è al lavoro sul problema

Instagram ha pubblicato un messaggio su Twitter: "Siamo al corrente che alcuni di voi hanno dei problemi ad accedere a loro account Instagram. Ci stiamo lavorando e ci scusiamo per l’inconveniente".