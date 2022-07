Instagram, arriva lo streaming da PC: come funziona

La novità che Instagram ha introdotto da poche ore era attesa da anni: il live streaming da desktop. Per ora è in fase di test, tant’è che la pagina ufficiale del blog di Instagram è stata prima pubblicata e poi rimossa. Questo significa che probabilmente solo alcuni creatori hanno accesso a questa funzione che permette di andare live, con Instagram Live Producer, da un computer.

Lo streaming, ossia la trasmissione live, è uno strumento di comunicazione diffusissimo sui social e molto potente, che però richiede mezzi tecnici altrettanto potenti. Indubbiamente esistono smartphone top di gamma che si prestano a fornire trasmissioni anche di qualità, grazie ad una ottima fotocamera e ad un buon microfono, mentre per una buona diretta streaming da desktop o laptop c’è bisogno di software, hardware e di una buona organizzazione. Con il nuovo Instagram Live Producer i creatori potranno trasmettere in live streaming utilizzando software di terze parti come OBS o Streamlabs, che permettono anche di fare una sorta di regia della trasmissione, e usando hardware di buona qualità come microfoni a condensatore e webcam specifiche per lo streaming.

Instagram Streaming Labs: come funziona

La funzionalità del nuovo Instagram Streaming Labs si allinea con le possibilità di streaming live da desktop offerte da altre piattaforme come Twitch o Linkedin.

In effetti, nel post di Instagram, poi rimosso, erano spiegati i passaggi per avviare una live streaming da desktop. Passaggi che riportiamo, ma che a questo punto sono riservati ai fortunati che avranno ricevuto la possibilità di testare la nuova funzionalità Live streaming di Instagram da desktop. Quindi, se non li trovate, è solo questione di tempo

Si parte dalla piattaforma Instagram da desktop per preparare la diretta e si fa clic sul pulsante "Aggiungi post" , selezionando "Live" dal menu a discesa. Dalla schermata "Vai in diretta", è possibile inserire il titolo della trasmissione Live, la tipologia di pubblico e si prosegue selezionando "Avanti". L’evento è pronto.

A questo punto viene rilasciata la URL e la chiave per la trasmissione. La chiave va inserita nel software di streaming di terze parti che abbiamo scelto ma ch soprattutto è supportato da Instagram Live. A questo punto si può iniziare la diretta.

Instagram Live streaming in test e non per tutti

Dopo la chiusura di IGTV e il potenziamento dei Reels in effetti a Instagram mancava un segmento che desse la possibilità ai creatori di fare trasmissioni Live anche da desktop, per dialogare con i propri follower.

Resta comunque vietato usare le live per raccogliere fondi e fare pubblicità a prodotti, mentre mancano al momento strumenti di moderazione in diretta dei commenti. Una volta conclusa la trasmissione, però la live viene archiviata sotto la voce "Dirette" e dunque si può rivedere, condividere o modificare con altre app.