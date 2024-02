TOTALE PUNTI 8.5 Recensione Galaxy S24 Ultra: è davvero così intelligente? Non capita tutti i giorni di realizzare prove come quella che abbiamo fatto per la recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra, perché non sono molti gli smartphone che possono garantire un livello di qualità così elevato. Ripetiamo spesso, quando vi proponiamo le nostre prove: la scheda tecnica di uno smartphone è particolarmente importante, ma da sola non è sufficiente per garantire un'esperienza d'uso superlativa quanto quella di Galaxy S24 Ultra. Sono moltissimi gli elementi, che combinati tra loro si trasformano in ciò che Galaxy S24 può garantire ai suoi utenti: scheda tecnica, completezza del software, appartenenza ad un ecosistema, facilità d'uso, sono tutti elementi che, combinati tra loro diventano uno dei migliori acquisti che si possa fare oggi nel mondo degli smartphone Android. Forse possiamo serenamente anticipare, cosa che non è difficile intuire, che questo cellulare ci è piaciuto davvero tantissimo: non avevamo dubbi sul fatto che questo potesse accadere, durante la nostra prova abbiamo voluto soprattutto verificare quale fosse il livello di integrazione dell'intelligenza artificiale e la sua efficienza nell'uso di tutti i giorni.

PRO Uso intensivo intelligenza artificiale

Schermo piatto con luminosità incredibile

Qualità della fotocamera

Struttura in titanio

Presenza S-Pen CONTRO Velocità ricarica ridotta

La traduzione delle telefonate non è molto precisa

Alcune funzioni di AI richiedono l'uso del cloud

Design e struttura VOTO: 8.5 Poiché questa è pur sempre una recensione tradizionale, vogliamo affrontare i diversi diversi argomenti con ordine: partiamo dalla scheda tecnica di Galaxy S24 Ultra, che è una delle migliori oggi reperibili sul mercato, nonostante non rappresenti una rivoluzione rispetto al modello precedente, Galaxy S23 Ultra. Bisogna riconoscere che al primo colpo d'occhio i due smartphone sono praticamente indistinguibili, perché nella gran parte delle loro specifiche sono praticamente identici: viene confermata la presenza del pennino, chiamato S-Pen, che completa e migliora l'esperienza d'uso, ma che non è necessariamente un dettaglio indispensabile per tutti gli utenti. La vera novità sul fronte strutturale è quella dei materiali con cui questo smartphone è stato realizzato, perché S24 Ultra è costruito con il titanio, che dovrebbe garantire una maggiore resistenza alle sollecitazioni e anche una longevità superiore. Usiamo il condizionale, perché non abbiamo esperienza in questo senso, potremo solo verificare nel tempo se la promessa di Samsung si rivelerà attendibile. Altro dettaglio che cambia è quello del display, a cui dedicheremo uno spazio a parte: il nuovo S24 Ultra, infatti, è costruito con uno schermo piatto e abbandona i bordi curvi del passato. Peso e dimensioni rimangono praticamente invariate, ci sono delle piccole differenze che però sono impercettibili e non sono significative: basti pensare che il peso intorno ai 233 g è differente solo per 1 g, rispetto allo scorso anno, un dettaglio che nessuno sarebbe in grado di percepire durante l'uso del cellulare.

Display VOTO: 9 Il display di Galaxy S24 Ultra è impressionante: stiamo parlando di uno degli schermi qualitativamente più esagerati che ci sia mai capitato di provare. Non è solo una questione di definizione, ma soprattutto di brillantezza dei colori e di precisione dei contrasti. Non vi annoieremo con tutti i dettagli tecnici, che potreste trovare in qualunque momento con una facile ricerca su Google: preferiamo descrivere la nostra esperienza come una delle migliori fatte nel corso degli ultimi anni, soprattutto grazie al trattamento antiriflesso, reso possibile dall'uso del nuovo Gorilla Glass Armour. Non bisogna dimenticare la frequenza di aggiornamento variabile, che si adatta all'uso del cellulare e cambia in funzione delle opzioni che si stanno utilizzando: tutto questo si traduce in un display esageratamente luminoso, capace di riprodurre colori molto vivaci, semplicemente piacevolissimo da usare. Il fatto che Samsung abbia scelto di utilizzare uno display piatto migliora ulteriormente l'esperienza d'uso complessiva, perché ora c'è più spazio anche per l'uso del pennino e si evita ciò che invece a volte capitava con lo schermo curvo, ovvero di finire fuori dai bordi mentre si stava scrivendo. Il display in una parola: impressionante.

Hardware VOTO: 9 Anche in questo caso, non vogliamo scadere nel mero racconto di dettagli tecnici, che potrebbero sembrare un lungo elenco di nomi bizzarri, che si riferiscono a pezzi di tecnologia senza anima. Samsung Galaxy S24 Ultra è stato costruito con la migliore componentistica disponibile, a partire dal processore più potente di Qualcomm, abbinato a tagli di memoria che vanno da 256 GB ad 1 TB, mentre la memoria RAM in tutti i modelli si attesta a 12 GB. Non sono questi gli unici elementi di cui tenere conto, perché vale la pena segnalare anche il nuovo Wi-Fi 7, così come la presenza della versione più recente del bluetooth, l'audio stereo, ovviamente un trasmettitore NFC per i pagamenti in mobilità, oltre ad una certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua. Se proprio vogliamo cercare il pelo dell'uovo, probabilmente per avere uno smartphone così completo da non avere alcun tipo di punto debole, avremmo gradito il supporto alla comunicazione satellitare di emergenza, come quella che Apple offre su iPhone 14 e iPhone 15.

Batteria VOTO: 8 Un altro indiscutibile punto di forza di Galaxy S24 Ultra è la sua batteria. Non è un dettaglio scontato, perché le recensioni di Galaxy S24, nella sua versione base, ci dicono che il modello più piccolo dell'ultima famiglia di cellulari Samsung abbia in realtà notevoli problemi per quanto riguarda la sua autonomia, che è molto al di sotto delle aspettative. Questo problema non riguarda Galaxy S24 Ultra, che offre una batteria in grado di supportare un'intera giornata di utilizzo senza alcun tipo di problema. Non abbiamo particolari osservazioni da fare su questo argomento, perché siamo sempre arrivati a fine giornata con un'autonomia residua vicina al 25%. Se proprio dovessimo fare un appunto, riguarderebbe la potenza massima per la ricarica: SAMSUNG ha scelto di confermare l'uso di caricatori che possono arrivare a 45 W, che sono più che sufficienti per garantire una ricarica veloce, ma sono di gran lunga inferiori rispetto a molti dei concorrenti che ormai da tempo arrivano almeno a 100 W. Probabilmente non serve ricordarlo, ma ovviamente, nel suo ruolo di smartphone al top della gamma, Galaxy S24 Ultra offre anche la ricarica wireless e l'opzione per sfruttare il sistema wireless per la carica inversa: in altre parole, è possibile utilizzare l'autonomia della sua batteria per caricare in modalità wireless accessori esterni, come ad esempio gli auricolari Galaxy Buds.

La fotocamera VOTO: 8 La fotocamera del Samsung Galaxy S 24 ultra è probabilmente il suo dettaglio meno esaltante, ma solo perché tutti gli altri aspetti di cui vi abbiamo parlato sono di un livello qualitativo quasi irraggiungibile. Anche quest'anno viene confermata la scelta di un sensore principale da 200 megapixel, capace di girare video in 8K, mentre è stata modificata leggermente la configurazione dello zoom ottico, che l'anno scorso arrivava addirittura a 10X, mentre quest'anno si ferma ad un più modesto 5X. In realtà, Samsung ha cambiato il tipo di sensore che viene utilizzato, lo scorso anno era da 10 megapixel, quest'anno invece è da 50 megapixel, per cui grazie alla dimensione più grande del sensore il risultato finale è praticamente identico. Con uno zoom ottico più ridotto, ma foto più grandi, si possono ottenere gli stessi risultati con ritagli delle immagini, che saranno comunque di qualità superiore. Viene utilizzata in modo significativo l'intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'immagini, soprattutto soprattutto quelle notturne. A proposito di intelligenza artificiale, ci torneremo tra poco, in fatto un uso intensivo di alcune sue capacità, soprattutto per l'elaborazione delle immagini. In ogni caso, pur con una qualità complessiva davvero ottima, Galaxy S24 Ultra non riesce a pareggiare i risultati ottenuti da alcuni produttori cinesi: non è solo una nostra impressione, dato che il sito di riferimento per la valutazione delle fotocamere degli smartphone posiziona l'ultimo cellulare di Samsung solo al 18º posto del sua speciale speciale, dove invece ciao è al terzo posto, dietro a due modelli di Huawei. In sintesi, le quattro fotocamere posteriori e la selfie cam di S24 Ultra offrono un'ottima esperienza, ma non la migliore oggi disponibile sul mercato. In nome dell'incredibile qualità generale di questo smartphone, possiamo accettare questa performance leggermente al di sotto degli standard impressionanti a cui Samsung è arrivata.

Il software e l'intelligenza artificiale: Galaxy S24 Ultra è davvero così intelligente? VOTO: 8.5 Siamo arrivati al cuore della recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra: l'azienda coreana, in fase di lancio del suo gioiello principale, a promesso un'esperienza d'uso rivoluzionaria, diversa da tutto ciò che era stato sperimentato fino a quel momento. Possiamo senza dubbio dire che questa promessa è vera, ma solo parzialmente. In primo luogo, perché molte delle funzionalità che sono presenti su S24 Ultra si possono sfruttare in modo identico su Google Pixel 8 Pro e Pixel 8, che grazie ai più recenti aggiornamenti sono stati dotati di alcune novità come l'opzione Circle and Search, in italiano Cerchia e Cerca. Ma questo particolare dettaglio si riferisce solo al fatto che alcune funzionalità di S24 ultra non sono un'esclusiva, ma si possono trovare anche su altri dispositivi dispositivi oggi presenti sul mercato. Chiarito questo dettaglio, bisogna dire che intelligenza artificiale può avere un impatto significativo, anche se il livello a cui riesce ad intervenire cambia a seconda delle funzioni a cui ci si riferisce. Ci spieghiamo meglio: la mamma e di creare una sintesi semplicemente con la pressione di un pulsante è semplicemente impressionante per la sua efficienza. Se invece si prova sul campo la traduzione automatica delle telefonate, l'esperienza cambia in modo significativo: non sempre il telefono riesce ad interpretare ciò che viene detto in lingua straniera, soprattutto quando si usano accenti molto marcati, oppure una lingua come l'inglese viene parlata in modo impreciso. Mentre l'orecchio umano sarebbe in grado di recepire ed interpretare ciò che ascolta, anche se non è pronunciato in modo perfetto, l'orecchio digitale dell'intelligenza artificiale fa molta più fatica. c'è anche un tema pratico da raccontare: la traduzione automatica delle telefonate comincia con una sorta di messaggio registrato, che molte persone interpretano come una delle classiche telefonate pubblicitarie da cui siamo tempestati durante le nostre giornate. Per questo motivo, in alcuni casi, non siamo riusciti ad arrivare alla traduzione della telefonata, semplicemente perché il nostro interlocutore ha riagganciato prima che potessimo farlo, convinto di essere stato raggiunto da una chiamata pubblicitaria. Questa è probabilmente la funzionalità con il margine di miglioramento più grande, mentre ci sono altri aspetti legati all'uso di intelligenza artificiale che sono semplicemente strepitosi, come la capacità di fare una sintesi molto compatta dei contenuti di un articolo su Internet; basta aprire un sito e selezionare un particolare articolo, per poi chiedere, attraverso due clic, a Galaxy S24 Ultra di fare una sintesi del testo. Nell'arco di pochi secondi ci si può aggiornare su un determinato argomento, senza la necessità di leggere lunghi trattati. L'intelligenza artificiale viene usata anche per l'elaborazione delle foto, ma è importante importante segnalare che molte di queste opzioni sono legate all'uso del cloud, non prevedono l'elaborazione dei dati sul cellulare ma necessitano della connessione ad un server esterno, cosa che in alcuni casi potrebbe non essere disponibile. Anche nel caso dell'elaborazione di immagini attraverso l'intelligenza artificiale, vale la pena ricordare che ci si riferisce a funzioni proposte da Google, che sono presenti anche in altri smartphone oggi sul mercato. Non è una funzionalità esclusiva ed è attiva anche su dispositivi in circolazione ormai da tempo. In generale, comunque, Galaxy S24 Ultra va considerato come un precursore di alcune opzioni avanzate, che verranno sicuramente sviluppate in modo significativo nei mesi e negli anni a venire: in un tempo non lontanissimo probabilmente alcune di queste novità saranno funzionalità scontate nei cellulari del futuro, ma dobbiamo riconoscere che Samsung ha fatto un grandissimo sforzo in questa direzione, aprendo una nuova era nel segmento degli smartphone.