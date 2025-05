Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

A lungo disponibile solo per dispositivi mobile, Google Discover sta per arrivare anche su desktop. Questa funzionalità è stata introdotta da Google nel 2018 ed è stata progettata per offrire agli utenti contenuti personalizzati in base ai loro interessi, senza bisogno di effettuare una ricerca attiva. Si presenta sostanzialmente come un feed di notizie, articoli, video e altri contenuti multimediali che appare nell’app Google e nella schermata iniziale di molti dispositivi Android. Ma le cose stanno cambiando: presto, infatti, il feed sarà accessibile anche da pc per chiunque, come sta già accadendo in alcuni Paesi.

Come funziona Google Discover

Il sistema di Google Discover si basa sull’intelligenza artificiale e sull’analisi del comportamento dell’utente, ad esempio cronologia delle ricerche, posizione e app utilizzate. Sulla base dell’analisi di questi dati, mostra aggiornamenti rilevanti e coerenti con le preferenze individuali.

Lanciato ufficialmente nel settembre 2018 come evoluzione del precedente Google Feed, Discover ha rappresentato e continua a rappresentare un cambiamento nell’approccio di Google: non più solo risposte a domande, ma anche anticipazione di ciò che potrebbe interessare all’utente prima ancora che lo chieda.

Da quando Google Discover è disponibile su desktop

Come accennato, dopo anni di presenza esclusiva su dispositivi mobili, Google Discover è a quanto pare pronto a sbarcare anche su desktop, portando con sé un’esperienza rinnovata di fruizione delle notizie personalizzate.

Google sta infatti ampliando il servizio rendendolo disponibile anche per gli utenti desktop in alcuni Paesi, come Australia e Nuova Zelanda. Alcune persone che si trovano in queste aree hanno infatti condiviso sui social fotografie e screenshot che mostrano questa novità già disponibile.

Nel giro di alcuni giorni la versione desktop di Google Discover dovrebbe diventare disponibile anche in altri Paesi del mondo. Non era un segreto che Google stesse lavorando su questo aggiornamento, e il momento del lancio arriva in concomitanza con l’edizione 2025 di Google I/O, che si tiene il 20 e 21 maggio.

L’introduzione di questa funzione su pc segna un ulteriore passo verso un’esperienza sempre più omogenea e integrata tra dispositivi, confermando l’intento di Google di anticipare i bisogni degli utenti, indipendentemente dal contesto di utilizzo.

Google Discover arriva su desktop: cosa cambia

L’interfaccia desktop di Google Discover si presenta in modo leggermente diverso rispetto alla versione mobile: le immagini delle notizie risultano meno evidenti, mentre viene data maggiore enfasi all’incipit del testo, permettendo di leggere la prima frase di ogni articolo.

Inoltre, se si utilizza la finestra a schermo intero, è possibile accedere alla funzione “A colpo d’occhio”, che permette di ottenere una personalizzazione rapida del feed tramite l’icona con tre puntini, offrendo scelte tematiche come sport, finanza e meteo.