Intel completa la gamma Core Ultra 200 al CES 2025: ecco i chip annunciati

Fonte foto: Intel

Il CES 2025 è il palcoscenico scelto da Intel per completare la sua gamma di chip, dopo il lancio dei chip ad alta efficienza per notebook Core Ultra 200V e dei Core Ultra 200S per i desktop. Il focus è sempre l’AI, grazie alla NPU integrata, e la possibilità di mettere a disposizione degli OEM dei chip in grado di offrire prestazioni elevate ma anche tanta efficienza.

Le novità di Intel al CES 2025

In occasione del CES 2025, Intel ha svelato i nuovi chip Intel Core Ultra 200HX, pensati per i notebook ad alte prestazioni (notebook da gaming e workstation). Si tratta dei processori Arrow Lake che erano stati anticipati nei mesi scorsi. Questi chip includono una NPU da 13 TOPS (Trillion operations per second).

La gamma si compone di 6 varianti, con il modello top Core Ultra 9 285HX dotato di una CPU da 24 core (8 Performance e 16 Efficient) in grado di raggiungere una frequenza massima di 5,5 GHz. I chip di questa serie hanno un consumo di 57 W.

Seguono i nuovi Intel Core Ultra 200H, destinati ai notebook “thin & light” ovvero a tutti i portatili sottili e leggeri che, però, hanno bisogno di tanta potenza di calcolo. Anche per la serie 200H c’è una NPU che, però, si ferma a 11 TOPS.

Questa serie comprende cinque varianti con il top di gamma Core Ultra 9 285H che propone una CPU a 16 core (con 6 Performance, 8 Efficient e 2 Low Power Efficient a basso consumo). La GPU arriva fino a 8 core. Il TDP è di 28 W, tranne che per la versione top della serie che può arrivare a 45 W.

La serie Core Ultra di Intel si completa con i chip Core Ultra 200U, una famiglia di quattro chip con TDP base di 15 W (ma in turbo si arriva a 57 W). Questa serie è pensata per i notebook che puntano ad offrire la maggiore autonomia, con consumi ridotti al minimo e buone prestazioni, con la possibilità quando serve di raggiungere frequenze elevate.

Il modello top è il Core Ultra 7 265U che include una CPU a 12 core (2 Performance, 8 Efficient e 2 Low Power) con una frequenza che può arrivare fino a un massimo di 5,3 GHz. Per tutti i modelli c’è una NPU da 11 TOPS oltre alla grafica integrata.

Nuovi chip Intel: disponibilità

Tutti i nuovi chip annunciati da Intel saranno disponibili nei prossimi mesi e si attendono i primi benchmark indipendenti per valutarne le effettive potenzialità.

Intel ha confermato che i nuovi chip Intel Core Ultra 200 svelati al CES saranno disponibili nel corso del primo trimestre 2025 per gli OEM. Solo per i chip della serie Core Ultra 200HX, invece, l’azienda evidenzia una disponibilità nel corso del primo semestre del 2025.