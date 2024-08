I nuovi chip Intel Lunar Lake per i Copilot PC sono pronti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi processori Intel Core Ultra 200V, noti anche come Lunar Lake, saranno presentati ufficialmente il prossimo 3 settembre (alle 18 ora italiana) nel corso di un evento che sarà trasmesso in streaming.

A dare conferma della cosa è stata la stessa Intel che ha aggiunto anche che alla manifestazione saranno presenti anche alcuni dei principali partner che utilizzeranno questi chip, tra cui Microsoft, pronta a portare sul mercato nuovi modelli dei suoi Copilot+ PC.

Processori Intel Lunar Lake, cosa sappiamo

Per il momento, buona parte delle specifiche tecniche dei chip Lunar Lake sono ancora top secret, ma Intel ha rilasciato alcune informazioni preliminari al riguardo che consentono, per sommi capi, di farsi un’idea al riguardo.

Sappiamo, ad esempio, che i processori saranno realizzati con il processo produttivo a 3 nanometri N3B di TSMC, una scelta che garantisce significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni rispetto al passato.

Inoltre, questi chip introdurranno per la prima volta le memorie LPDDR5X-8500 integrate e avranno un’architettura a 8 core, con 4 core ad alte prestazioni (P-Core Lion Cove) e 4 core ad alta efficienza (E-Core Skymont).

Per quanto riguarda la nuova GPU integrata, si tratta di una Xe2 che, stando alle prime dichiarazioni ufficiali, dovrebbe garantire un aumento del 50% della potenza rispetto alla prima versione che si trova dentro i processori Intel Meteor Lake.

E naturalmente non manca nemmeno una NPU4 (unità di elaborazione neurale) che dovrebbe garantire fino a 48 TOPS di potenza di calcolo per le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, arrivando a un totale di 120 TOPS sommando anche le prestazioni di CPU e GPU.

Al momento questa somma è teorica, perché le due unità non possono lavorare insieme sugli stessi dati, ma con specifiche del genere Intel va comunque ad accaparrarsi un posto di diritto nella scheda tecnica dei futuri Copilot+ PC di Microsoft, che hanno come requisito minimo una potenza di calcolo AI di 40 TOPS.

Sul fronte delle connessioni, infine, ci sono tre porte Thunderbolt 4, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4 e una porta Ethernet 1Gb.

Processori Lunar Lake, quando arrivano

Al momento non c’è ancora una data d’uscita confermata per i primi notebook con a bordo un processore Intel Lunar Lake ma, con buone possibilità durante l’evento del 3 settembre intel e le varie aziende che parteciperanno alla presentazione daranno maggiori informazioni al riguardo, fornendo magari una prima timeline dei modelli in arrivo.

Dopo il lancio dei chip Qualcomm Snapdragon X avvenuto solo qualche mese fa, i primi Copilot+ PC sono arrivati in commercio entro poche settimane dalla presentazione (almeno negli USA), è lecito supporre, quindi, che anche stavolta possa verificarsi una situazione del genere e magari vedere già i primi notebook con i nuovi chip Intel già a partire dal prossimo autunno, al massimo per la fine del 2024.